Così la Lega umilia Forza Italia Voto in Friuli | numeri clamorosi Ecco perché Silvio teme

Trasporti - Così dopo 30 anni e 1 miliardo il Veneto affossa il Sistema ferroviario metropolitano di collegamento : Scusate, ci siamo sbagliati. Il Veneto non avrà nessun Sistema metropolitano di superficie in grado di collegare città economicamente di primo piano nel Sistema produttivo italiano come Mestre, Padova, Vicenza e Treviso. Il trasporto pubblico targato Regione alza bandiera bianca. Non ci sarà nessun orario cadenzato con treni ogni quarto d’ora. E neppure l’integrazione tra i convogli su rotaia, gli autobus e i parcheggi. I pendolari ...

“Ora è Così”. A 58 anni - la nuova Clarissa Burt. “Ed ecco cosa fa per vivere”. Per anni presenza fissa sui nostri schermi - fece parlare di sé per il suo legame con Massimo Troisi e per una bellezza fuori dal comune che fece innamorare milioni di italiani. Ma oggi… : Icona di bellezza. Occhi azzurri e capelli scuri. Negli anni ’80 nessuno poteva competere con Clarissa Burt, americana di San Francisco che alla bellezza sapeva unire la simpatia. Innamorata dell’Italia, dal nostro paese e dagli italiani è stata amata. Compagna di Francesco Nuti ebbe una storia d’amore e Massimo Troisi. Un amore profondo che ancora oggi lascia traccia nelle sue parole, sebbene abbia lasciato l’Italia dal 2005: “Fu ...

Duello Lega-M5s per il ruolo di premier. Di Maio : 'l'incarico a me - abbiamo il 32%'. Salvini : 'niente veti - Così salta tutto' : E' scontro per la formazione del governo e sul nome di chi deve andare a Palazzo Chigi. Previsto la prossima settimana l'incontro fra il capo politico del M5s e il leader della Lega -

Due espulsioni anche dall'Italia - ma con dissenso. Lega e Fdi : 'Cosi' si aggravano problemi' : 'Io al governo non avrei mai fatto una scelta del genere. Invece che riannodare i fili del dialogo il governo italiano subisce la richiesta di altri, mi sembra una cosa poco utile' dice il leader del ...

“Fratellone…”. Morte Fabrizio Frizzi - lo straziante addio di Carlo Conti. L’amico e collega - che durante il periodo della convalescenza lo aveva sostituito all’Eredità - decide di salutare Così il suo ‘professore’ : un messaggio pieno di dolore : “Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato”. così la moglie Carlotta Mantovan, il fratello Fabio e i familiari hanno annunciato la morte di Fabrizio Frizzi. In un lunedì di marzo, lo storico conduttore Rai si è spento all’ospedale Sant’Andrea di Roma in seguito a una emorragia celebrale. Lo scorso ottobre Frizzi si era sentito male durante la registrazione di una puntata de ...

Senato - la Lega punta sulla Bernini. Berlusconi : «Così si rompe la coalizione» | : In Parlamento, prima giornata di scrutini senza accordi. Il Carroccio sceglie di sostenere la senatrice di centrodestra: «Un gesto di responsabilità». Di Maio (M5S): «Pronti a votarla». E l’ex Cavaliere s’infuria

Stipendi mai Così alti per gli amministratori delegati Usa : 11 - 6 milioni : MILANO - I compensi degli amministratori delegati delle grandi aziende americane hanno raggiunto un nuovo record, merito del rally dell'azionario e del miglioramento dell'economia a stelle e strisce. Stando a un'analisi del Wall Street Journal , nel 2017 i ceo delle 133 aziende Usa più grandi hanno ricevuto in media compensi per 11,6 milioni di dollari, mentre nel 2016 ...

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100 - Così Lega e M5s "fregano" i giovani : Dopo le elezioni si parla molto delle proposte di RIFORMA delle PENSIONI, in particolare dei partiti che ambiscono a governare il Paese. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 06:07:00 GMT)LICENZIAMENTI/ La magia che permette la reintegra nelle piccole aziende, di F. SibaniRIFORMA PENSIONI/ Il salto di Boeri sul carro di Di Maio, di M. Cardarelli

Così la Lega ha conquistato le periferie romane : 'Nel 2006 e nel 2008 la sinistra ha ottenuto il massimo consenso nelle periferie ', ricordava qualche settimana prima del voto del 4 marzo l'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Dieci anni più tardi ...

Da Le Pen a Farage - Così populisti e euroscettici esultano per Lega e M5S : Roma, 5 mar. , askanews, La prima è stata la leader del Front National francese Marine Le Pen, poi l'olandese anti-Ue Geert Wilders, leader del Partito per la Libertà, a fare i complimenti a Matteo ...

Elezioni : Rosato - Pd no a governo con M5S - D’Attorre ‘Così li spingi verso Lega’ : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – “Il Pd non è interessato a un governo con i 5 Stelle. Non è questione di antipatia o simpatia ma il M5S ha proposte incredibili” utili solo alla “campagna elettorale”. Lo ha detto Ettore Rosato a Porta Porta. Una chiusura sulla quale è intervenuto Alfredo D’Attorre di Leu: “Però così si spingono i 5 Stelle verso la Lega. Va aperto un confronto e sono convinto che il tema non ...

La Lega supererà Forza Italia? Ipotesi reale - ansia ad Arcore Così crolla il piano filo-Ue di Silvio : Silvio Berlusconi ha soltanto una preoccupazione. Non il Partito Democratico, che stando ai calcoli che si fanno ad Arcore al massimo arriverà al 21%, se non addirittura sotto il 20%, e nemmeno il Movimento 5 Stelle... Segui su affaritaliani.it

Federica Panicucci nella bufera dopo il fuori onda. Poi - in diretta - a Mattino 5… Dopo le parolacce e gli insulti intercettati da Striscia in camerino - la conduttrice non ha scelta. Apre la puntata e - dal centro dello studio - ‘affronta’ il collega. Che reagisce Così : Ha fatto, ovviamente, scalpore, il fuori onda di Federica Panicucci mandato in onda nell’ultima puntata di Striscia la notizia. Ha fatto scalpore perché la conduttrice di Mattino 5, che in tv vediamo sempre composta, perfetta, con i suoi tacchi a spillo e i suoi tubini dai colori sgargianti, ha davvero perso le staffe. Chiaramente Federica non immaginava che il suo sfogo sarebbe stato poi ascoltato da milioni di italiani, quindi si ...