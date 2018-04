lastampa

: VIDEO | Cos’è la sintassi umana? - LaStampaTV : VIDEO | Cos’è la sintassi umana? - webargentarius : @ale_garibbo @repubblica Cos'è? Una lezione di grammatica e sintassi? Credevo che il tema fosse la dignità delle is… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Studiare il linguaggio dal punto vista scientifico vuol dire isolare un fenomeno, in questo caso la, cioè è disciplina che studia i diversi modi in cui le parole si uniscono tra loro per ...