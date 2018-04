Cosa si sa per ora dei fondi UE post 2020

Cosa sapere prima di decidere di andare all'estero a godersi la pensione : Non solo cervelli in fuga. Sono sempre di più i pensionati che decidono di lasciare l'Italia a causa degli alti costi della vita. In particolare il 16% dei pensionati, uno su sei, sceglie l'estero ...

Cosa deve fare la Juventus per qualificarsi alle semifinali di Champions League : Tutte le possibilità di passaggio del turno per i bianconeri contro il Real Madrid L'articolo Cosa deve fare la Juventus per qualificarsi alle semifinali di Champions League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cosa sapere sul prossimo Macfrut - la fiera dei protagonisti dell'ortofrutta : ... +10% sul 2017, +100% in quattro anni, , 8 padiglioni, oltre 1100 espositori di cui il 25% esteri , +40% in quattro anni, , 1500 buyer invitati da tutto il mondo. Unica fiera di filiera in ambito ...

Real-Juventus : chi è Vallejo e Cosa deve sperare Allegri : TORINO - L'assenza di Sergio Ramos , squalificato, è una delle chiavi della partita di questa sera. Come lo sostituirà Zidane ? Non c'è Nacho, suo sostituto naturale e quindi può toccare a Vallejo , ...

Il PD della Lombardia ha organizzato un referendum online per chiedere agli iscritti Cosa dovrebbe fare il partito con il governo : Il PD della Lombardia ha organizzato un referendum online per chiedere agli iscritti come il partito dovrebbe comportarsi nella formazione del governo (domani comincerà un secondo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica, dopo il fallimento delle consultazioni della The post Il PD della Lombardia ha organizzato un referendum online per chiedere agli iscritti cosa dovrebbe fare il partito con il governo appeared first on Il Post.

Futuro florido per Nintendo Switch e Bethesda - Cosa bolle in pentola? : Nintendo Switch sta investendo moltissimo nei videogiochi sviluppati da produttori terzi: in tal senso si sta rivelando particolarmente florida la collaborazione con Bethesda, volta a portare titoli acclamatissimi sul mercato in una versione adattata alla piattaforma ibrida. Giochi come The Elder Scrolls V Skyrim o DOOM, in effetti, si sono rivelati interessanti anche in versione Switch: cosa possiamo aspettarci dal Futuro di questa ...

Inter mai più senza Rafinha - ecco Cosa serve per riscattarlo dal Barcellona : Sempre secondo il Corriere dello Sport , si tratta comunque di un'operazione molto complessa, anche se il desiderio del giocatore è quello di restare a Milano e il Barcellona non ha chiuso la porta ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 aprile : L’accordo tra M5S e Carroccio per portare Giorgetti alla guida della commissione Speciale è Cosa fatta : Regge L’accordo 5Stelle-Lega B. si nasconde dietro Carfagna La commissione Speciale della Camera al lumbard Giorgetti: Di Maio non molla l’amico Salvini. Ieri riunione ad Arcore: la deputata sarà coordinatrice di Forza Italia di Marco Palombi Slegàteli di Marco Travaglio Fra i tanti luoghi comuni che circolano sulle intese di governo possibili e/o impossibili, uno dei più ripetuti è questo: il programma dei 5Stelle è molto più simile a ...

«Braccia - gambe o qualCosa di più» : a tu per tu con Fabio Fossati : La serata verrà trasmessa in streaming sul nostro sito. Per partecipare è richiesta la prenotazione allo 030-3790212 oppure via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it Leggi qui il GdB in edicola ...

“Autostrade deve rimuovere tutti i tutor”. Sentenza choc per la società che gestisce l’intera rete italiana. La magistratura ha deciso - la replica non si è fatta attendere. Intanto in rete esultano gli automobilisti. Cosa c’è dietro : A una notizia così non si dovrebbe esultare, ma è di fatto quello che sta accadendo in rete. Premesso che la sicurezza stradale è fondamentale e va fatto di tutto per promuoverla, ecco arrivare una strana novità per tutti gli automobilisti. Autostrade per l’Italia deve rimuovere tutti i “Tutor”, il sistema di rilevamento della velocità. E quando diciamo “tutti”, intendiamo proprio tutti quelli esistenti sulla ...

Cosa ha detto Xi per convincere che la globalizzazione non ha alternative : 'L'atteggiamento di Trump sulla guerra commerciale tra Cina e Stati Unti è ancora vago', scrive il giornale, spesso espressione di voci oltranziste sui temi di politica estera. Messaggi diversi sono ...

Briatore : «Cosa manca alla Juve per diventare una big? Mezzo miliardo» : L'ex team manager di Formula 1 ha parlato della Juventus - squadra di cui è tifoso - provando a spiegare il gap tra i bianconeri e i migliori club d'Europa. L'articolo Briatore: «Cosa manca alla Juve per diventare una big? Mezzo miliardo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cosa è successo all’uomo che ha mangiato il peperoncino più piccante del mondo : Negli Stati Uniti un uomo che ha avuto il coraggio di mangiare un “Carolina reaper”, il peperoncino più piccante del mondo, è finito in ospedale con una sindrome “da rombo di tuono”, con forti emicranie e costrizione delle arterie del cervello.Continua a leggere

Youtube raccoglie dati sui bambini per la pubblicità? Cosa denunciano i consumatori : YouTube raccoglierebbe dati sui bambini per traghettare meglio le pubblicità: è questa l’accusa presentata da una coalizione statunitense di 23 gruppi in difesa dei consumatori, della privacy e dei minori alla Federal Trade Commission americana (la Commissione federale per il commercio). Secondo la coalizione, la piattaforma di condivisione video (di proprietà di Google) ha raccolto e tratto profitto dalle ...