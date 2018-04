Corea Nord | Gb invia terza nave da guerra in Asia-Pacifico

Corea del Nord - si allenta la morsa di ferro sulla popolazione : "Barlume di speranza" : L'inaspettata liberazione di una donna della Corea del Nord che ci si attendeva fosse condannata a vita in un campo di prigionia politica, offre un raro barlume di speranza che le autorità dello stato...

Nord Corea e Usa - è vera distensione sul nucleare? : La Corea del Nord ha confermato agli Stati Uniti che il leader Kim Jong Un è pronto a discutere la denuclearizzazione della penisola Coreana, spianando così la strada all'annunciato summit di maggio ...

Cina - nuove restrizioni all'export verso la Corea del Nord : Teleborsa, - La Cina ordina nuove restrizioni commerciali nei confronti della Corea del Nord. In osservanza alla risoluzione ONU numero 2375, il Ministero del Commercio cinese ha imposto vincoli all'...

Corea Nord : ministro esteri Ri Yong-ho in visita a Mosca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Cina - nuove restrizioni all'export verso la Corea del Nord : La Cina ordina nuove restrizioni commerciali nei confronti della Corea del Nord. In osservanza alla risoluzione ONU numero 2375, il Ministero del Commercio cinese ha imposto vincoli all'export verso ...

Corea Nord - Cina : stop a export 32 beni doppio uso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

La Corea del Nord pronta a discutere della denuclearizzazione : Durante il vertice tra Kim Jong-un e il presidente USA Donald Trump, la Corea del Nord avrebbe confermato agli Stati Uniti per la prima volta di essere pronta a discutere della denuclearizzazione della penisola: lo ha rivelato un funzionario americano citato dal Wall Street Journal. Pyongyang ha avrebbe indicato che il processo deve avanzare in modo sincronizzato con concessioni diplomatiche ed economiche da parte statunitense. L'articolo La ...

Corea del Nord - la Cina vieta l'export di 32 beni a 'doppio uso' : La Cina ha annunciato il divieto di export verso la Corea del Nord di 32 beni caratterizzati dal "doppio uso" , civile e militare, ndr, , come equipaggiamenti, software e tecnologie varie. Alcuni ...

Nord Corea. Cina - stop a export 32 beni : 04.01 La Cina ha annunciato il divieto di export verso la Corea del Nord di 32 beni (tra equipaggiamenti, software e tecnologie varie) caratterizzati dal 'doppio uso', ovvero dal potenziale utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa. Così il ministero del Commercio, in una mossa in linea con la risoluzione 2375 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (di settembre)seguita al sesto test nucleare e poche settimane dopo il summit a ...

Corea Nord : Cnn - colloqui segreti per vertice con Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Kim Jong-un - dieci cose sul dittatore della Corea del Nord : Ride sulle montagne russe, si improvvisa bagnino, partecipa a un concerto di star sudCoreane (il primo a Pyongyang in oltre 10 anni). Ma è anche capace di far giustiziare lo zio e minacciare l’Occidente con i suoi missili nucleari. Chi è davvero Kim Jong-un? Il documentario Kim Jong-un: la biografia non autorizzata, in onda su National Geographic il 5 aprile alle 20.55, prova a raccontare la storia del dittatore della Corea del Nord, la ...

Corea del Nord - nuovo allarme dal Giappone Video : Tra meno di un mese, esattamente il 27 aprile, il dittatore NordCoreano Kim Jong-un incontrera' il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, in quello che sara' il terzo summit della storia tra i due Paesi. Tutto sembra spingere verso la distensione al 38° parallelo e, più in generale, nell'intera area, soprattutto dopo la visita di Kim in Cina [Video] e la conferma di un incontro con Donald Trump ancora da fissare. Eppure c'è chi non si fida ...

In Corea del Nord c'è una sola persona che non chiama Kim "Comandante supremo" : In Corea del Nord c'è una sola persona che può permettersi di non usare l’espressione Wonsu-nim (Comandante supremo, Maresciallo di Campo), per riferirsi a Kim Jong Un.

C’è stato un concerto di artisti pop sudCoreani in Corea del Nord : Non succedeva da più di un decennio: c'era anche Kim Jong-un, che è stato applaudito e si è messo in posa per una foto di gruppo The post C’è stato un concerto di artisti pop sudCoreani in Corea del Nord appeared first on Il Post.