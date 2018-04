Coppa Italia | Unipomezia | a Trani termina 0-0

Softball : l'Atoms' Chieti vince all'esordio di Coppa Italia e passa il turno : Atoms Chieti, buona la prima. Esordio e vittoria per le ragazze del Softball teatino, che al debutto stagionale in coppa Italia di serie A2, battono il Macerata 10-2 , in 5 inning, e accedono di ...

Milan - Romagnoli pronto per la finale di Coppa Italia? Intanto Fassone punta Callejon : Milan, Romagnoli- Come evidenziato dagli esami medici di ieri, Romagnoli dovrà star fermo circa un mese a causa di una lesione al bicipite femorale. Uno stop che costringerà Gattuso a correre ai ripari in vista di questo finale di stagione. Romagnoli, salvo colpi di scena, potrebbe tornare a disposizione per la finale di Coppa Italia […] L'articolo Milan, Romagnoli pronto per la finale di Coppa Italia? Intanto Fassone punta Callejon ...

Pirlo / "Nazionale o club sono pronto a tornare in pista" - sarà l'ambasciatore della Coppa Italia : Pirlo, l'ex calciatore sarà ambasciatore della Coppa Italia poi parla del suo futuro: "Nazionale o club sono pronto a tornare in pista". Staremo a vedere cosa deciderà di fare ''da grande''.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:00:00 GMT)

Finale Coppa Italia 2017 - 2018 : data - biglietti - diretta : Come seguire la partita in diretta La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Uno a partire dalle ore 21 e visibile in streaming da Pc, tablet o smartphone su RaiPlay. Non mancherà la nostra diretta ...

Pirlo in viaggio con la Coppa Italia : 'Contatti con la Nazionale' : Roma, 10 apr. , askanews, viaggio con la Coppa Italia sul Frecciarossa 1000 di TrenItalia da Milano a Roma per Andrea Pirlo Ambassador della Finale 2018, in programma il 9 maggio con inizio alle ore ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Shanghai - ci sono Pasqualucci e Nespoli : La Coppa del Mondo 2018 di Tiro con l’arco outdoor incomincerà a Shanghai (Cina) dal 24 al 29 aprile. La prima tappa della competizione internazionale itinerante vedrà anche la partecipazione dell’Italia che sarà impegnata con ben 12 atleti (6 nel ricurvo, 6 nel compound). Per quanto riguarda l’arco olimpico, spazio ai Campioni del Mondo David Pasqualucci e Mauro Nespoli che saranno affiancati da Amedeo Tonelli. Tra le donne, ...

Softball - Coppa Italia ISL 2018 : prime doppiette per Parma - Pianoro e Bollate : Come da programma il via della stagione 2018 di Softball coincide con i primi incontri di Coppa Italia ISL 2018 di A1. La prima fase del trofeo nazionale terminerà nel prossimo fine settimana con la composizione dei 4 team che accederanno alle Final Four che si terranno a Collecchio sabato 21 aprile. Nelle sfide d’esordio si registrano ben 3 doppiette. Bollate, campione in carica, stende Caronno per 1-0 (10 inning) e 3-2. Gara-1 dominata ...

Finale Coppa Italia Primavera 2018 ritorno : orario e dove vederla in tv : Venerdì 13 aprile è in programma il ritorno della Finale di Coppa Italia Primavera 2018, presso lo stadio San Siro. A seguire l'orario di inizio e dove vedere la partita in tv. Dopo i primi 90 minuti, Milan Primavera e Torino sono sullo 0-2 in favore della squadra granata. In occasione della diretta della Finale d'andata, avevamo avuto modo di sottolineare i meriti della formazione di casa, allenata da mister Coppitelli, ma anche le colpe del ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Meiringen - si parte col boulder : Nel weekend del 13-14 aprile inizierà la lunga stagione dell’Arrampicata sportiva, nuova disciplina inserita nel programma a cinque cerchi e che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si riparte da Meiringen (Svizzera) con la prima tappa della Coppa del Mondo, per l’occasione riservata esclusiva al boulder. Pietro Pozza, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana, ha diramato le convocazioni per il primo ...

Milan - il turnover per rinascere : c'è da difendere il sesto posto e pensare alla Coppa Italia : Nonostante la vittoria sfiorata contro il Sassuolo , con un super Consigli in porta, , a preoccupare i tifosi rossoneri è la stanchezza della squadra di Rino Gattuso. La rincorsa Champions è stata ...

Baseball - Coppa Italia IBL 2018 : Bologna - Rimini - Parma e Nettuno alle Final Four : Dopo la vittoria per 3-0 in gara 1, il Parma Clima viene sconfitto di misura dal Padova in gara 2 dei quarti di Coppa Italia: ma il 3-2 Finale permette comunque ai ragazzi di Poma di centrare la Final Four in programma a Bologna la prossima settimana. Nell’incontro – sempre sul limite dei 7 inning -, l’attacco ducale fatica a leggere i lanci di Habeck, alla fine autore di 7 eliminazioni al piatto, mentre Garcia non forza e al ...

Tennis - ranking ATP (9 aprile 2018) : la Coppa Davis cristallizza la classifica. Quattro italiani nei 100 : Tutto fermo: il fine settimana di Coppa Davis cristallizza le posizioni nel ranking ATP, con l’iberico Rafael Nadal sempre davanti a tutti, ora per 100 punti esatti, sull’elvetico Roger Federer. In terza piazza il croato Marin Cilic, altro trascinatore in Davis, conserva 60 punti sul tedesco Alexander Zverev, che ha subito una dura lezione ieri da Nadal. ranking ATP al 9/4/2018 (Top 10) 1 Rafael Nadal (Spagna) 8770 2 Roger Federer ...

Coppa Davis 2018 : Italia - questo è il tuo livello massimo. Fognini non basta - urgono ricambi : Per il terzo anno consecutivo l’Italia si ferma ai quarti di finale della Coppa Davis. Dopo Argentina e Belgio, è stata la Francia a Genova ad interrompere il cammino degli azzurri. Una vittoria per 3-1 da parte transalpini, ampiamente meritata per quello che si è visto in campo, con un Lucas Pouille eccezionale e con un doppio semplicemente perfetto. Niente impresa, dunque, per l’Italia contro i campioni in carica, e la sensazione ...

