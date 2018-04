Coppa del Mondo | Pesaro torna capitale mondiale della ritmica Attesa per le Farfalle

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : la Luparense batte l’Acqua&Sapone e passa il turno! Anche Kaos Reggio Emilia e Maritime Augusta nella Final Four : La Luparense supera l’Acqua&Sapone Unigross espugnando Chieti nei quarti di Finale della Coppa della Divisione 2017-2018 e lancia un segnale Anche alle avversarie in campionato in vista dei playoff scudetto. I campioni d’Italia in carica si guadagnano l’accesso alla Final Four della competizione che per la prima volta apre le porte a tutte le categorie del Calcio a 5 in un unico torneo. A fare la differenza contro ...

Pirlo / "Nazionale o club sono pronto a tornare in pista" - sarà l'ambasciatore della Coppa Italia : Pirlo, l'ex calciatore sarà ambasciatore della Coppa Italia poi parla del suo futuro: "Nazionale o club sono pronto a tornare in pista". Staremo a vedere cosa deciderà di fare ''da grande''.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:00:00 GMT)

Calcio - Mondiali 2030 : Argentina - Uruguay e Paraguay si candidano per ospitare la Coppa del Centenario! : Argentina, Uruguay e Paraguay hanno ufficialmente presentato la loro candidatura per organizzare in maniera congiunta i Mondiali 2030 di Calcio. Quella sarà l’edizione del centenario: a un secolo di distanza dalla prima edizione della rassegna iridata disputata in Uruguay si spera di tornare in Sudamerica proprio per celebrare al meglio l’evento. Si tratta sicuramente di un’ipotesi suggestiva che sulla carta dovrebbe sfidare ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Shanghai - ci sono Pasqualucci e Nespoli : La Coppa del Mondo 2018 di Tiro con l’arco outdoor incomincerà a Shanghai (Cina) dal 24 al 29 aprile. La prima tappa della competizione internazionale itinerante vedrà anche la partecipazione dell’Italia che sarà impegnata con ben 12 atleti (6 nel ricurvo, 6 nel compound). Per quanto riguarda l’arco olimpico, spazio ai Campioni del Mondo David Pasqualucci e Mauro Nespoli che saranno affiancati da Amedeo Tonelli. Tra le donne, ...

La finale di Coppa del Re Barcellona-Siviglia in diretta su Nove : La sfida del prossimo 21 aprile sarà trasmessa in chiaro sul Nove: diretta a partire dalle 21.25 L'articolo La finale di Coppa del Re Barcellona-Siviglia in diretta su Nove è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Meiringen - si parte col boulder : Nel weekend del 13-14 aprile inizierà la lunga stagione dell’Arrampicata sportiva, nuova disciplina inserita nel programma a cinque cerchi e che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si riparte da Meiringen (Svizzera) con la prima tappa della Coppa del Mondo, per l’occasione riservata esclusiva al boulder. Pietro Pozza, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana, ha diramato le convocazioni per il primo ...

Dopo Cina - Giappone - Stati Uniti e Messico - anche la nazionale di calcio del Qatar è stata invitata alla Coppa America 2019 : Il giornale brasiliano Globo Esporte ha scritto che fra le nazionali di calcio invitate a partecipare alla prossima Coppa America, il torneo continentale sudAmericano, ci sarà anche il Qatar. La notizia è stata confermata da Ivan Bravo, direttore dell’accademia calcistica The post Dopo Cina, Giappone, Stati Uniti e Messico, anche la nazionale di calcio del Qatar è stata invitata alla Coppa America 2019 appeared first on Il Post.

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Pesaro 2018 : programma - orari e tv. Il calendario e le date del fine settimana : L'evento non sarà trasmesso in diretta tv, prevista la diretta streaming su volare.tv , web tv federale disponibile a pagamento, . VENERDI' 13 APRILE: 14.00-19.00 Concorso generale , individuale,...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Pesaro 2018 : programma - orari e tv. Il calendario e le date del fine settimana : Nel weekend del 13-15 aprile si disputerà la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Il massimo circuito internazionale farà tappa alla Adriatic Arena di Pesaro, l’appuntamento tradizionale nelle Marche giunto ormai all’undicesima edizione. Le grandi Campionesse dei piccoli attrezzi ci regaleranno grandi emozioni, l’Italia vorrà essere assoluta protagonista con le Farfalle ma anche con le individualiste ...

Scherma : Coppa del Mondo Cadetti - Marini è argento : L'atleta anconetano ma d'adozione del Club più medagliato del Mondo, ha sfoggiato grandi prestazioni in pedana. Nel suo percorso verso il podio aveva sconfitto il bulgaro Nikolov per 15-4, poi il ...

Coppa Davis 2018 - i verdetti delle altre sfide : rimonta Spagna - Croazia sul velluto. USA implacabili : Non solo Francia-Italia: oggi si sono decise anche le altre semifinaliste di Coppa Davis. La Spagna ha completato un’epica rimonta ai danni della Germania, mentre la Croazia ha chiuso agevolmente nei confronti del Kazakistan. Gli USA, a qualificazione acquisita hanno arrotondato il punteggio nei confronti del Belgio. Detto del successo francese a Genova per 1-3, ora i transalpini sanno chi dovranno ospitare a settembre in semifinale: si ...

Canoa velocità - i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo : saranno 26 gli azzurri in gara : Si sono concluse a Mantova le gare di selezione per la formazione della squadra italiana di Canoa velocità che prenderà parte alla prima tappa di Coppa del Mondo a Duisburg, in Gernania, a fine maggio. Il DT Guglielmo Guerrini, sulla base della somma dei tempi fatti registrare sulle varie distanze, ha selezionato 26 atleti, dei quali 15 nel kayak maschile, 6 nel kayak femminile e 5 nella canadese maschile. Di seguito l’elenco completo dei ...

Coppa Davis 2018 : i risultati delle altre sfide. Germania avanti in Spagna - la Croazia doma il Kazakistan : Non solo Italia-Francia: nei quarti di finale di Coppa Davis sono andati in scena altri due doppi, validi per altrettante sfide che dopo i singolari di ieri erano ferme sull’1-1. La Germania, al termine di una maratona durata quasi 5 ore è in vantaggio in Spagna, mentre la Croazia, in rimonta, si porta avanti contro il Kazakistan. Nella notte italiana gli USA avranno la possibilità di chiudere i conti contro il Belgio dopo il netto 2-0 ...

Coppa Davis 2018 : Italia-Francia 1-2. Le dichiarazioni del capitano azzurro Corrado Barazzutti sul doppio odierno : L’Italia è uscita sconfitta dal doppio valido per i quarti di finale di Coppa Davis contro la Francia, che ora è avanti 2-1 nel punteggio, mentre gli azzurri domani saranno chiamati alla rimonta con Fognini che affronterà Pouille e Seppi che se la vedrà con Chardy. Al termine del confronto odierno ha parlato al sito federale Corrado Barazzutti. Il capitano della squadra italiana ha dichiarato: “Non è stata una delle prestazioni ...