CoopVoce ChiamaTutti 500+ | 500 minuti | 500 SMS e 3 GB di internet a 7 euro al mese | anche

CoopVoce regala ChiamaTutti Start+ per cinque mesi a chi compra Honor 6A : Fino al 30 aprile 2018 tutti i soci Coop che decideranno di acquistare uno smartphone Honor 6A potranno godere di un interessante regalo, valido per sei mesi. L'articolo CoopVoce regala ChiamaTutti Start+ per cinque mesi a chi compra Honor 6A proviene da TuttoAndroid.