Contratto di governo Pd – M5s | le ragioni del sì | quelle del no e il confronto fra i

DI MAIO A PD E LEGA : “PRONTI PER Contratto DI GOVERNO”/ Il diktat di Mattarella : niente voto anticipato : Luigi Di MAIO al Pd, "diamo governo all'Italia": il leader del M5s dopo le difficoltà con Salvini guarda a Renzi. "Sotterriamo l'ascia di guerra", dice. La stoccata a Salvini e Berlusconi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 21:30:00 GMT)

Di Maio : Contratto di governo con Lega-Pd - noi pronti : Orfini: Pd alternativo, appello M5s non cancella tutto - Siamo alternativi al m5s per cultura politica, programmi e visione sul futuro del paese. Non sarà certo un appello strumentale a cancellare ...

Di Maio : molto fiducioso su Contratto governo - M5s è pronto : Ivrea , To, , 7 apr. , askanews, Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, si è detto 'molto fiducioso' sulla possibilità che sia accolta da centrodestra o dal Pd la sua proposta di un 'contratto di ...

M5s - Di Maio : "Fiducioso in Contratto di governo - guardiamo ad evoluzione Lega e Pd" : Luigi Di Maio è intervenuto a margine di Sum, evento dell'associazione Gianroberto Casaleggio, confondatore del Movimento, dedicato al tema del futuro

Come funziona il 'Contratto di governo alla tedesca' che propone Di Maio? : 'Si pensi', conclude il giornalista tedesco, 'che il contratto del 1961 era di appena 9 pagine, di cui cinque dedicate a principi di politica estera. Era infatti l'anno dell'innalzamento del muro di ...

Mattarella "ora nuove Consultazioni"/ Di Maio - "Contratto governo con Pd o Lega" - scontro Salvini-Berlusconi : Mattarella, 'nuove Consultazioni prossima settimana': Di Maio, 'contratto Governo con Pd o Lega', scontro Salvini-Berlusconi su apertura a M5s.

Mattarella : «Non c'è maggioranza - serve tempo per un governo». Di Maio : Contratto con Lega o Pd. Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : Nessuna intesa per formare un governo, serve tempo per trovare una maggioranza. Nei prossimi giorni partirà quindi un nuovo giro di consultazioni. Si è chiuso così il secondo...

Mattarella : «Non c'è maggioranza - serve tempo per un governo». Di Maio : Contratto con Lega o Pd. Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : Nessuna intesa per formare un governo, serve tempo per trovare una maggioranza. Nei prossimi giorni partirà quindi un nuovo giro di consultazioni. Si è chiuso così il secondo...

Mattarella “ora nuove Consultazioni”/ Di Maio - “Contratto governo con Pd o Lega” - scontro Salvini-Berlusconi : Consultazioni Quirinale da Mattarella: Governo, "non c'è maggioranza", diretta streaming video. Di Maio, "contratto con Lega o Pd", Salvini "Centrodestra unito", Berlusconi "niente M5s"(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:02:00 GMT)

Mattarella : «Non c'è maggioranza serve tempo per un governo». Di Maio : Contratto con Lega o Pd. Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : 'Abbiamo detto al presidente Mattarella che sentiamo tutta la responsabilità di esser la prima forza politica di lavorare il prima possibile per assicurare una maggioranza ad un governo del ...

Consultazioni Quirinale - Di Maio : Contratto di governo alla tedesca con Lega o Pd : Di Maio è stato l'ultimo dei leader politici a incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante le Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo italiano. Di Maio ...

Di Maio : "Contratto di governo con Lega o Pd" : ... poi dopo le prime interlocuzioni capiremo con chi c'è più convergenza sui temi e decideremo la forza politica che avremo scelto più affine a nostri temi", ha spiegato. "Abbiamo interloquito con ...

Di Maio : “Contratto di governo con Lega o Pd” : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – “Noi non proponiamo un’alleanza di governo ma un contratto di governo per il cambiamento dell’Italia. E’ un contratto sul modello tedesco e che noi proporremo perché vogliamo che le forze politiche si impegnino di fronte agli italiani sui punti da realizzare”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine delle consultazioni al Quirinale. “Il vantaggio che abbiamo di essere un movimento ...

Mattarella : «Non c'è maggioranza serve tempo per un governo». Di Maio : Contratto con Lega o Pd. Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : Nessuna intesa per formare un governo, serve tempo per trovare una maggioranza. Nei prossimi giorni partirà quindi un nuovo giro di consultazioni. Si è chiuso così il secondo...