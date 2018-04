Contratti enti locali e sanità - via libera all'aumento : +85 euro in busta paga : Il Consiglio dei ministri di oggi, secondo quanto apprende l'Adnkronos , ha approvato le ipotesi di accordo dei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici della sanità e degli enti locali . I nuovi ...

Ultime Contratti statali 2018 - novità scuola : Noipa risponde su aumenti stipendi Video : Fase di stallo per gli accrediti degli aumenti degli stipendi e degli arretrati del 2016 e 2017 conseguenti al rinnovo dei contratti degli statali 2018 e, in particolare, del comparto #scuola. Docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Ata non ottengono conferme in merito alla possibilita' di un'emissione speciale per il pagamento degli arretrati derivante dal mancato rinnovo del #contratto scuola negli anni di blocco delle ...

Ordini - Contratti e pagamenti sicuri. Ecco la rivoluzione “Blockchain” : Passeggiando nei laboratori dell’Mit ci si accorge che la rivoluzione nelle verifiche contrattuali e nei pagamenti digitali è reale, in fase di accelerazione impressionante. Intermediari per trasferimenti bancari, agenti assicurativi, venditori di prodotti al risparmio potrebbero cambiare ruolo o sparire, con risparmi di costi di gestione o amminis...

PENSIONI E LAVORO/ Contratti dello sport - un dossier da non dimenticare : Cresce l'uso del contratto di collaborazione sportiva. Ma spesso con abusi che portano a situazioni non positive per i lavoratori, spiega LAMBERTO MILANI(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 06:07:00 GMT)CONTRATTO STATALI/ Il merito dimenticato da Corte dei conti e sindacati, di L. OliveriSPILLO/ Il regalo di Pasqua sulla disoccupazione per il nuovo Governo, di G. Palmerini

Ultime Contratti statali 2018 - scuola : novità aumenti e arretrati già in aprile? Video : Arrivano novita' sugli aumenti degli stipendi e sugli arretrati spettanti ai docenti ed al personale della #scuola con il rinnovo dei contratti degli statali 2018 e, nello specifico, del contratto della scuola. Secondo quanto emerso in questi giorni riguardo all'iter di entrata in vigore del nuovo #contratto scuola, infatti, il 21 marzo il Consiglio dei Ministri e Marianna Madia hanno espresso parere favorevoli sul rinnovo del contratto della ...

Ansaldo Energia - scattano i Contratti di solidarietà per 2.100 dipendenti : Genova - Due giorni al mese di riduzione dell'orario di lavoro per un anno che riguarderà tutti i circa 2.100 dipendenti di Ansaldo Energia . L'accordo, che prevede l'applicazione dei contratti di ...

Via libera al rinnovo dei Contratti per oltre un milione di dipendenti pubblici : aumenti in arrivo : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici del comparto Istruzione e Università approvato lo scorso febbraio. Ora la bozza di accordo passerà alla Corte dei Conti per il via libero definitivo.Continua a leggere

Istat - aumentano i lavoratori intermittenti e i Contratti stabili tornano a livello del 2014 : È stata diffusa la nota dell'Istat relativa al IV trimestre del 2017: da una parte i lavoratori discontinui hanno raggiunto quota 217 mila, dall'altra le attivazioni di contratti a tempo indeterminato e le trasformazioni in rapporto di lavoro stabile sono state 2 milioni 220mila con un calo del 10,77% rispetto al 2016.Continua a leggere

Ultime Contratti statali 2018 : novità oggi 20/3 aumenti e arretrati - quando? Video : aumenti degli stipendi e arretrati per gli anni 2016 e 2017 con il rinnovo dei contratti #statali, della sanita' e del contratto della #Scuola, quando e quanto nella busta paga del 2018? Per i lavoratori dei ministeri, delle agenzie fiscali e degli altri enti pubblici l'accordo per il rinnovo dei contratti statali prima di Natale ha permesso di ottenere, con la busta paga del mese di febbraio 2018, gli arretrati. Mentre gli aumenti degli ...

Tre anni di Jobs act : ?più Contratti a termine e meno licenziamenti : A tre anni dall’entrata in vigore delle «tutele crescenti» in calo le «uscite» dall’azienda decise dal datore di lavoro...

Come cambiano i Contratti di lavoro : gli aumenti e i nuovi minimi : cambiano i contratti di lavoro: l’intesa tra Confindustria-Cgil-Cisl-Uil annunciata a fine febbraio diventa a tutti gli effetti ufficiale con la firma delle 16 pagine di impegni prevista per oggi in tarda mattinata da parte del presidente degli industriali Vincenzo Boccia e dei tre leader confederali, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Bar...