Consultazioni | per me c’è una sola certezza | né Di Maio né Salvini saranno premier

Consultazioni : Colle le convoca per giovedì-venerdì - il calendario : Così il presidente emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick, durante la registrazione di 'Roma InConTra' ha parlato dell'attuale situazione politica. "In questo momento si gioca 'al vai tu-vado ...

Consultazioni - no perditempo al Quirinale : C'è un punto fermo al Quirinale. Che orienta questa lunga fase di "decantazione". Il punto fermo è che, prima o poi, un governo dovrà nascere. Quel "prima o poi" ha una data precisa. Quella del Consiglio europeo convocato a Bruxelles il 28 giugno. Per quella data è necessario che ci sia un governo nel pieno dei suoi poteri. Perché è opportuno che sia un governo nel pieno dei suoi poteri a gestire un ...

Governo - secondo giro di Consultazioni : il Colle le convoca per giovedì e venerdì. Ecco il calendario : Così il presidente emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick , durante la registrazione di 'Roma InConTra' ha parlato dell'attuale situazione politica. 'In questo momento si gioca 'al vai tu-vado ...

Centrodestra unito al Colle per il secondo giro di Consultazioni : Roma, 10 apr. , askanews, Giovedì il Centrodestra si presenterà unito al Quirinale per partecipare al secondo giro di consultazioni deciso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, impegnato ...

Consultazioni : Colle le convoca per giovedì-venerdì : Il Quirinale ha convocato il secondo giro di Consultazioni per giovedì e venerdì prossimi. In questa circostanza partirà con i partiti e chiuderà con le alte cariche istituzionali. Giovedì chiuderanno ...

Consultazioni governo - Berlusconi il tappo : quale sbocco per Salvini e Di Maio? Video : Il secondo giro delle Consultazioni al Quirinale rischia di essere una fotocopia del primo. Ad oggi le posizioni delle forze più rappresentative presenti in parlamento appaiono abbastanza rigide, pur con qualche variante che, tuttavia, non sembra destinata a favorire una via d’uscita praticabile. governo, la partita a scacchi pre-Consultazioni L’apertura di Di Maio al Pd non ne ha rimosso la determinazione, tuttora ferma alla scelta della ...

Tensioni da spareggi elettorale : Di Maio e Salvini in tour per le regionali - secondo giro Consultazioni in fondo alla settimana e al buio : La pausa di riflessione del weekend, seguìta al primo giro di consultazioni dei partiti con Sergio Mattarella, non produce passi in avanti. buio pesto sul 'governo che verrà', mentre inizia la settimana del secondo giro di consultazioni. Tutto fermo, tanto che dal Colle ancora non hanno decidono quando inizia questo secondo round e non escludono di convocare i leader solo venerdì e sabato e non giovedì e ...

Vittorio Feltri : 'Le Consultazioni al Quirinale sono tempo perso' : I partiti si azzuffano senza combinare nulla. D' altronde, se scende in campo Di Maio, ovvio che la politica, come le squadre italiane di calcio, non prenda palla. Il governo ce lo sogniamo. Manca in Parlamento un denominatore comune, pertanto è impossibile si stringa una alleanza tra gruppi ...

Centrodestra unito per le Consultazioni<br>Salvini - Meloni e Berlusconi insieme al Colle : Chi si aspettava la frattura completa del Centrodestra, almeno per ora dovrà ricredersi. Il leader della Lega Matteo Salvini aveva lanciato l’appello a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni in vista del prossimo giro di consultazioni, chiedendo loro di presentarsi uniti al Colle, e oggi quell’appello è stato accolto.Silvio Berlusconi ha diffuso poco fa una breve nota in cui conferma questa unione per il prossimo incontro col Presidente della ...

Matteo Salvini - il retroscena sulle Consultazioni da Mattarella : 'Prende tempo per far fuori Berlusconi' : Prendere tempo, per il momento. La 'pausa di riflessione' concessa da Sergio Mattarella ai leader ha trovato tutti d'accordo. Secondo un retroscena della Stampa , Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi ...

Consultazioni - Napoli (Fi) indignato contro Fico : “E’ andato al Quirinale con la giacca aperta. Rabbrividisco per sciatteria” : “Rabbrividisco“. Lo ripete a più riprese, nel corso di Coffee Break (La7), il deputato di Forza Italia, Osvaldo Napoli, commentando l’iniziativa di molti leader convocati ieri al Quirinale per la prima tornata di Consultazioni. Da Di Maio a Meloni fino a Salvini, i politici si sono recati al Colle a piedi. Hanno fatto eccezione la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, e Silvio Berlusconi, giunti invece con ...

Governo - Salvini ‘molla’ Berlusconi per Di Maio?/ Consultazioni - Toti : “accordo con M5s per evitare elezioni” : Governo, Salvini molla Berlusconi per Di Maio? Consultazioni e scenari: Toti spacca il Centrodestra, "ci vuole accordo per M5s, elezioni nefaste". Casaleggio e Pd, le prossime mosse(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:44:00 GMT)

Consultazioni governo – “Europeisti e atlantici”. Di Maio parla a Lega e Pd - ma la vera apertura è ai dem : Non si sa cosa Luigi Di Maio e Sergio Mattarella si siano detti nei 45 minuti di colloquio al Colle, ma si sa cosa il capo politico M5s ha scelto di dichiarare davanti ai giornalisti all’uscita. “Con noi al governo”, ha esordito, “l’Italia resterà alleata dell’Occidente nel Patto atlantico, nell’Unione europea e monetaria: è questo l’obiettivo ribadito al presidente della Repubblica”. Un messaggio di stabilità, ...

Consultazioni - folla per Di Maio : nella calca derubata militante M5s : Un vero e proprio bagno di folla per Luigi Di Maio, al termine del primo giro di Consultazioni al Quirinale. Il leader del Movimento Cinque Stelle, accompagnato dai capigruppo Giulia Grillo e Danilo Toninelli, prima saluta gli attivisti Cinque...