Consultazioni | Colle le convoca per giovedì-venerdì | il calendario

DIETRO LE Consultazioni/ Il Colle cucina a fuoco lento M5s e centrodestra : La vera posta in gioco è l'opposizione. Chi tra M5s e Lega resterà fuori dal governo si garantirà il prossimo successo elettorale. Più del tempo ora serve tranquillità. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Sansonetti: Salvini non vede l'ora di governare con Di Maio, int. a P. SansonettiDIETRO LE QUINTE/ La mossa di Salvini che getta Di Maio in braccio a Renzi, di A. Fanna

Governo - secondo giro di Consultazioni : il Colle le convoca per giovedì e venerdì. Ecco il calendario : Così il presidente emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick , durante la registrazione di 'Roma InConTra' ha parlato dell'attuale situazione politica. 'In questo momento si gioca 'al vai tu-vado ...

Centrodestra unito al Colle per il secondo giro di Consultazioni : Roma, 10 apr. , askanews, Giovedì il Centrodestra si presenterà unito al Quirinale per partecipare al secondo giro di consultazioni deciso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, impegnato ...

Colle - calendario delle Consultazioni : 14.22 Il Presidente della Repubblica Mattarella riprenderà il 12/4 le Consultazioni per la formazione del governo. Questo il calendario: giovedì ore 10 Gruppo per le Autonomie del Senato; ore 10 Gruppo Misto del Senato;ore 11 Gruppo Misto della Camera;ore 11 Gruppo Leu della Camera; ore 16.30 Gruppo Pd; ore 17.30 Gruppi "Lega-Salvini premier,"FIBerlusconi presidente","FdI"; ore 18.30 Gruppo "M5S".Venerdì 13: ore 10.30 Presidente Emerito ...

Governo - via al secondo giro di Consultazioni : giovedì e venerdì - M5s ultimo partito al Colle : Mattarella partirà con i partiti e finirà con le alte cariche istituzionali. giovedì chiuderanno la giornata di consultazioni sempre i 5 stelle, mentre il centrodestra unito rimarrà nella casella già assegnata alla Lega al primo giro

I partiti al Colle da Andreotti a Monti - le Consultazioni 'flash' e quelle più lunghe : I colloqui tra capo dello Stato e forze politiche per formare un governo hanno sempre avuto durata e dinamiche variabili nella storia della Repubblica. Velocissimi i confronti per Monti e per Prodi al ...

Consultazioni : Colle le convoca per giovedì-venerdì : Il Quirinale ha convocato il secondo giro di Consultazioni per giovedì e venerdì prossimi. In questa circostanza partirà con i partiti e chiuderà con le alte cariche istituzionali. Giovedì chiuderanno ...

Consultazioni - il Colle vede tempi lunghi e punta a un governo vero : L'attesa sarà lunga, ma al Quirinale non ci si scompone più di tanto. Le contorsioni dei partiti erano attese e seguite con particolare attenzione. L'inasprirsi del confronto non è detto che sia un ...

Centrodestra unito per le Consultazioni<br>Salvini - Meloni e Berlusconi insieme al Colle : Chi si aspettava la frattura completa del Centrodestra, almeno per ora dovrà ricredersi. Il leader della Lega Matteo Salvini aveva lanciato l’appello a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni in vista del prossimo giro di consultazioni, chiedendo loro di presentarsi uniti al Colle, e oggi quell’appello è stato accolto.Silvio Berlusconi ha diffuso poco fa una breve nota in cui conferma questa unione per il prossimo incontro col Presidente della ...

Consultazioni - camminata verso il Colle : tutti a piedi al Quirinale. Solo Berlusconi arriva in auto : L'unico ad arrivare e andare via in macchina è il Cavaliere. Gli altri giungono e vanno via a piedi dal Quirinale. È lo stile appiedato dei big consultati da Sergio Mattarella, una camminata per le ...

Consultazioni - Salvini sul M5s al Colle : “Non ho sentito tanti sì. Di Maio non riconosce centrodestra? Chiedete a lui” : “Un nuovo giro di Consultazioni al Quirinale sarà necessario inevitabilmente” perché “non mi sembra che a oggi sia uscito un quadro di governo concreto”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando gli uffici del gruppo a Montecitorio. Quanto al fatto che Luigi Di Maio abbia detto di non riconoscere il centrodestra, Salvini ha tagliato corto: “Chiedetelo a Di Maio”. E sul suo auspicio di sentire ...

Consultazioni - Salvini al Colle "Sì a M5s - no governi a tempo" : Matteo Salvini ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel corso delle Consultazioni per la formazione del nuovo governo. Il leader della Lega ha le idee chiare e di fatto ha spiegato la sua posizione per il nuovo esecutivo: "Si parte dall'alleanza di centrodestra ma coinvolgendo i cinquestelle. Ci piacerebbe che questo Paese venga governato per cinque anni. Bisogna smussare degli angoli, facendo dei passi a lato".Poi il ...

Consultazioni - Salvini al Colle. «Lavoriamo a governi politici». Berlusconi chiude ai Cinquestelle : Secondo giorno chiave di Consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimeranno le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

