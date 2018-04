Consulta | via libera ai sindacati dei militari La Corte dichiara incostituzionale

Governo - via al secondo giro di Consultazioni : giovedì e venerdì - M5s ultimo partito al Colle : Mattarella partirà con i partiti e finirà con le alte cariche istituzionali. giovedì chiuderanno la giornata di consultazioni sempre i 5 stelle, mentre il centrodestra unito rimarrà nella casella già assegnata alla Lega al primo giro

Tra Salvini e Di Maio volano gli stracci Consultazioni rinviate : Più che stallo, il dialogo tra Lega e Movimento Cinquestelle appare bloccato in un vicolo cieco, cristallizzato dalla pretesa grillina di dividere il centrodestra. Una impasse che sembra destinata a ...

Consultazioni : al via la seconda giornata Video : Inizia oggi alle ore 10.00 il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale [Video]. Il primo gruppo parlamentare a salire dal capo dello Stato sara' il Partito Democratico, a re tocchera' a Forza Italia, poi Lega, e infine Movimento 5 Stelle. La giornata di ieri è sembrata quasi un rito stanco, con la visita delle più alte cariche dello Stato che hanno deciso di non dichiarare nulla alle telecamere e i piccoli gruppi parlamentari che ...

Consultazioni : al via la seconda giornata : Inizia oggi alle ore 10.00 il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale. Il primo gruppo parlamentare a salire dal capo dello Stato sarà il Partito Democratico, a seguire toccherà a Forza Italia, poi Lega, e infine Movimento 5 Stelle. La giornata di ieri è sembrata quasi un rito "stanco", con la visita delle più alte cariche dello Stato che hanno deciso di non dichiarare nulla alle telecamere e i piccoli gruppi parlamentari che intrattenevano ...

Governo : al via le Consultazioni - Casellati e Fico al Colle. Di Maio : 'Spero presto incontri con Lega e Pd' - DIRETTA : consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo . Il capo dello Stato ha ricevuto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati , quello della Camera Roberto Fico e il ...

Quirinale - al via le Consultazioni di Mattarella. Il rebus del governo nelle mani del presidente : A un mese esatto dalle elezioni è cominciato il giro di colloqui tra il capo dello Stato e i vertici istituzionali e politici

Consultazioni in Quirinale - oggi il via : La giornata clou è domani, quando saliranno al Colle gli esponenti dei principali gruppi politici Governo italiano, le Consultazioni: calendario e scenari. La guida completa - di E.M.COLOMBO L'...

Governo - Consultazioni al via : segui il live : Si parte con i presidenti di Senato e Camera, Alberti Casellati e Fico, seguiti dall'unico presidente emerito ancora in vita, Giorgio Napolitano. Oggi pomeriggio Fratelli d'Italia, gli altri partiti domani. Da M5s una apertura a Lega e Pd per il Governo ma un no a qualunque alleanza con Forza Italia.

Governo - via alle Consultazioni. Mattarella riceve Casellati e Fico. Gli incontri in diretta : Sono iniziate ufficialmente le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati ...

