Consiglio dei Ministri proroga i vertici di ARERA : Via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga delle funzioni dell'attuale collegio dell' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti , ARERA , . Il provvedimento si è reso necessario in ...

Il Pd : sulla questione dei vitalizi Consiglio regionale "sbrigativo e burocratico" : "Siamo certi conclude il segretario del Pd di Catanzaro che non verranno risolti i problemi della Calabria, ma è bene che la politica dia l'esempio e inizi per davvero a cambiare lo stato esistente ...

GUERRA DEI DAZI/ Il Consiglio all'Italia per non farsi fregare da Cina vs Usa : Sembra proseguire la battaglia di DAZI tra Usa e Cina. Presto la questione potrebbe riguardare l'Europa. L'Italia farebbe bene a muoversi per tempo.

La rivolta di Pozzuoli : gli sfollati dei container occupano il Consiglio comunale : Agitazione al Comune di Pozzuoli durante il consiglio comunale per l'approvazione della delibera varata per erogare un contributo a sostegno delle 40 famiglie che dovranno abbandonare il campo ...

Consiglio Mondiale dell’Acqua : diffuso rapporto sul finanziamento dei servizi igienico-sanitari : Il Consiglio Mondiale dell’Acqua ha diffuso questa settimana durante l’ottavo World Water Forum di Brasilia un rapporto dal titolo ‘Increasing Financial Flows for Sanitation’ (“Aumentare i flussi di finanziamenti ai servizi igienico-sanitari”), nonché delle Raccomandazioni di Politiche per i Ministri e gli Enti Locali che invitano i decision maker ad investire con coraggio a favore del cambiamento. Il rapporto, redatto ...

Nuovo Consiglio direttivo per l'Agenzia dei beni confiscati : Insediamento del Nuovo consiglio #direttivo dell'Agenzia nazionale dei #beni confiscati alla criminalità, nella giornata di ieri. Costituito con decreto ministeriale, l'organismo è stato ampliato ...

Consiglio dei ministri dà ok alla nomina dei consiglieri del Cnel : Roma, 21 mar. , askanews, - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina di 48 consiglieri del Cnel. E' quanto si apprende da fonti di governo. 21 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Fermo. Variante al Prg a San Michele Terra - tassa di soggiorno e Asite : le perplessità dei Cinque Stelle dopo il Consiglio comunale di ieri : Un consiglio comunale infinito e fitto di punti importanti. Un consiglio comunale che ha visto la presenza tra il pubblico della neo eletta portavoce M5S alla Camera Mirella Emiliozzi, a testimonianza ...

Chieti - Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi : ecco le attività : ... il 5 maggio con un'estemporanea di pittura "LA MIA PROSPETTIVA" presso il Parco Archeologico de "La Civitella"; il 19 maggio con la VI edizione della "GIORNATA DELLA SCIENZA" con il tema "L'elemento ...

Il Consiglio dei ministri ha approvato una riforma del sistema carcerario : Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato una riforma del sistema carcerario che permetterà ai giudici di assegnare con più facilità misure alternative al carcere, e che punta a migliorare la tutela dei detenuti e i loro diritti. All’uscita dalla The post Il Consiglio dei ministri ha approvato una riforma del sistema carcerario appeared first on Il Post.

Il Consiglio dei ministri dà il via libera alla riforma delle carceri. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma dell'ordinamento penitenziario che allargherà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Andrea Orlando."Il testo deve tornare in Commissione - ha spiegato il ministro - perché non abbiamo recepito alcune indicazioni contenute nel parere della commissione Giustizia del Senato. Questo passaggio ...

Elezioni - Salvini : “Al primo Consiglio dei ministri cancelleremo l’accise sulla benzina” : “Al primo Consiglio dei ministri, se ne avremo l’occasione, punteremo a cancellare le sette accise sulle benzina perché, pare, che la guerra con l’Etiopia sia finita”. Così Matteo Salvini intervenendo alla scuola di politica della Lega a Milano. L'articolo Elezioni, Salvini: “Al primo Consiglio dei ministri cancelleremo l’accise sulla benzina” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Consiglio dei ragazzi incontra quello degli adulti : ... in primo luogo far conoscere al mondo dei più grandi le esigenze dei ragazzi, sia connesse alla scuola sia con riferimento alla ricerca di nuove opportunità di gioco, sport e ritrovo fuori dalla ...

Lo strano caso di Cinque Stelle e Lega : 50% dei consensi e nessun esponente in Consiglio : Per la cronaca, va detto che i Cinque Stelle nell'emiciclo di viale De Gasperi ci sarebbero entrati certamente se due anni fa avessero avuto la possibilità di presentare la candidatura a sindaco di ...