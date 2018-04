Conoscere è la via migliore per gestire i propri soldi Bankitalia mette online un

huffingtonpost

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Saràda giovedì il portale dell'educazione finanziaria in italia. Un canale web pubblico che ha l'intento di alfabetizzare gli italiani in tema di finanza e censire tutte le iniziative di formazione e sensibilizzazione in materia presenti sul territorio nazionale. Il portale si chiamerà "Quello che conta". Ad annunciarlo in anteprima a Radio 24 è Magda Bianco, titolare del servizio tutela dei clienti e antiriciclaggio di Banca d'Italia, in diretta dal Salone del Risparmio 2018 di milano.L'obiettivo è fornire "informazioni semplici, però accurate e bene organizzate, fornite in modo indipendente da un insieme di soggetti che stanno nel comitato e possono validare queste informazioni destinate al grande pubblico, a tutti quelli che ne hanno bisogno, organizzandole in un modo che speriamo sarà fruibile e davvero utile per tutti". In ...