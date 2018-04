Concerto evento di Antonello Venditti all’Arena di Verona per i 40 anni di Sotto il Segno

Tom Jones : la leggenda musicale di “It’s Not Unusual”sbarca in Italia per un Concerto evento : Tom Jones arriva in Italia con un concerto imperdibile il 9 agosto alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA). I biglietti per lo show saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 13 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Tom Jones è una vera e propria leggenda musicale. Le sue hit tra cui It’s Not Unusual, Kiss, Delilah, I’ll Never Fall in Love Again e Sex Bomb restano ...

Tiziano Ferro in Concerto a Milano per un evento privato - in attesa del nuovo tour : Tiziano Ferro in concerto a Milano sabato 7 aprile per un esclusivo evento privato Folletto. In occasione dell'80esimo anniversario dalla sua fondazione, il brand Folletto ha organizzato uno speciale evento a Milano per festeggiare con alcuni dei suoi migliori rappresentanti. Tiziano Ferro in concerto a Milano si è esibito in qualità di superospite della serata di festeggiamenti. L'evento si è tenuto al Teatro della Luna e ha visto l'artista ...

CALCUTTA A EPCC/ Protagonista la prossima estate di due Concerto evento : CALCUTTA ospite nel late show di Alessandro Cattelan, EPCC in onda su Sky Uno. È considerato come il nuovo cantautore hipster, e come la voce dell’indie 2.0.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 09:16:00 GMT)

FEDEZ E J-AX / Già sold out il Concerto evento del primo giugno a San Siro ( C’è posta per te) : I rapper FEDEZ e J-AX ospiti a C’è posta per te. Consacrati come coppia musicale dell’anno, FEDEZ si prepara all'arrivo del piccolo Leone mentre J-AX coach a The Voice.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 08:25:00 GMT)

Il Concerto di Harry Styles a Manchester in prima tv l'1 febbraio per festeggiare il compleanno : come seguire l'evento : Sarà possibile seguire il concerto di Harry Styles a Manchester su VH1 , su canale 25 di Tivusat e in streaming sul sito di VH1 . Il concerto verrà trasmesso in replica anche sabato 3 febbraio , alle ...