Con il Carpi FC 1909 la 10a tappa del tour della Lega B per la prevenzione delle frodi

Lega B per la prevenzione delle frodi sportive - 10° tappa Con il Carpi : Per il rinnovamento del mondo del calcio bisogna mettere in campo politiche anche culturali, che il Credito Sportivo sostiene e supporta attraverso progetti come questo. "Questi incontri ha ...

“Io nel porno Con Malena” : la scelta choc del calciatore che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per dedicarsi alla sua seConda - più appagante passione. Un talento che fin qui aveva tenuto ben nascosto : Ci sono ritiri dal mondo dello sport che vengono vissuti con commozione e un pizzico di rammarico da chi la propria passione avrebbe voluto continuare a seguirla per tutta la vita. E chi invece tutto sommato non vede l’ora di chiudere un capitolo della propria vita per aprirne uno nuovo, magari ancor più stimolante. Di sicuro sono pochi, però, i casi in cui vediamo un calciatore con il sogno nel cassetto di debuttare un giorno in ...

Carpi - studente critica la “Buona Scuola” su Facebook : punito Con il 6 in Condotta : Il ragazzo, in particolare, aveva criticato aspramente l'alternanza scuola - lavoro. Per questo i suoi docenti hanno deciso di punirlo con un voto che rischia di causarne la bocciatura.Continua a leggere

Serie B - Carpi-Venezia 0-0 : lo sContro playoff finisce a reti inviolate [FOTO] : 1/12 LaPresse ...

Diretta/ Carpi-Ternana (risultato live 1-0) streaming video e tv : Melchiorri sblocca la Contesa! : Diretta Carpi Ternana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ultima chiamata per play off e salvezza per i due club?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:42:00 GMT)

DIRETTA / Palermo Carpi (risultato live 2-0) streaming video e tv : Coronado Concede il bis! : DIRETTA Palermo Carpi: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Barbera si affrontano due squadre che non perdono da quattro partite in Serie B(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 16:09:00 GMT)

Coronado in tandem Con La Gumina Le scelte di Tedino Contro il Carpi : Un avversario da non prendere sottogamba per i rosanero che oltre alle assenze degli infortunati , Bellusci, Aleesami, dovranno fare a meno del plotone di nazionali impegnati in giro per il mondo , ...

Gianni Morandi al Carpi Summer Fest 2018 Con Coez e James Blunt - date Concerti e biglietti in prevendita : Presentato il calendario degli eventi della kermesse modenese: ci sarà anche Gianni Morandi al Carpi Summer Fest 2018, che andrà in scena dal 15 al 19 luglio torna per il terzo anno consecutivo. Il Festival dell'estate emiliana torna ad animare in 5 serate Piazza dei Martiri a Carpi, con uno spettacolo diverso ogni giorno: Gianni Morandi, Coez, James Blunt sono gli headliner degli show musicali, ma non mancano quelli comici con Paolo Migone, ...

Serie B - recuperi : lo Spezia rallenta il Bari - Pescara ancora ko Contro il Carpi : ROMA - Finisce con un pareggio per 1-1 la sfida tra Bari e Spezia, con i pugliesi che così rallentano la corsa play off, mentre il Carpi approfitta della crisi nera del Pescara e vince 1-0 all'...

Impresa della Fasport Itala - 3-2 - al Nike Giardini - il Limina riConquista la vetta Con un super Carpillo. Avanza il ciclone Antillese. ... : Nella ripresa non succede nulla, per la cronaca un calcio di rigore sbagliato da Crementi …..arriva il triplice fischio finale con l'Antillese che vola sempre più su. Per il resto il cartellone della ...

Carpi - ubriaco sfonda Con l'auto la sbarra del parcheggio - poi chiama i carabinieri e si lamenta : 'Il Telepass non funziona' : ubriaco al volante, con un tasso alcolemico poi rilevato di 2,2 g/l - quasi quattro volte superiore a quello consentito -, si è schiantato contro la sbarra di un parcheggio a ridosso di un'abitazione ...

Il Portopalo espugna il campo del Vizzini Con una doppietta di Accarpio : Importante vittoria in trasferta del Portopalo che espugna il campo del Vizzini con una doppietta del sorprendente Accarpio. Portopalo padrone del gioco fin dai primi minuti di gioco, in effetti al ...