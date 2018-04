Comune d' Avezzano | l' opposizione formalizza nozione sfiducia nei confronti di Cosimati

Appello dei Sindaci marsicani : "No a commissariamento Comune di Avezzano : L'Aquila - I sottoscritti Sindaci marsicani, senza alcuna intenzione di interferire nei rapporti politici e di coalizione all'interno del comune di Avezzano, fanno Appello al senso istituzionale dei consiglieri comunali e di tutte le forze politiche del capoluogo della Marsica, affinche' si impedisca un commisariamento rischioso per tutto il territorio . Viviamo una fase estremamente estremamente delicata per gli interessi ...

Anatra zoppa al Comune di Avezzano - Consiglio di Stato conferma sentenza Tar : L'Aquila - Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar dell'Aquila ribaltando definitivamente i numeri del Consiglio comunale di Avezzano, assegnando all'opposizione 13 seggi e solo 9 seggi alla maggioranza Un duro colpo per l’amministrazione guidata dal sindaco Gabriele De Angelis che dovrà decidere quale strada percorrere per il futuro amministrativo della città. Esulta l'ex sindaco Gianni Di Pangrazio ...