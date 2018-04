Commissione speciale | asse M5S-Lega regge?

La Camera vara la 'Commissione speciale'. Cos'è e su cosa deciderà : Tra questi manca ancora il Documento di economia e finanza , Def, , che entrerà a far parte del 'pacchetto' quando il testo sarà inviato da Palazzo Chigi e dopo un passaggio in conferenza dei ...

La Camera vara la "Commissione speciale". Cos'è e su cosa deciderà : Dopo la nomina dei 40 commissari e l'elezione del presidente, dopodomani la commissione speciale sugli atti del governo della Camera potrà finalmente iniziare ad esaminare i dodici provvedimenti varati dal governo sui quali il Parlamento non si è ancora pronunciato. Tra questi manca ancora il Documento di economia e finanza (Def), che entrerà a far parte del 'pacchetto' quando il testo sarà ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 aprile : L’accordo tra M5S e Carroccio per portare Giorgetti alla guida della Commissione speciale è cosa fatta : Regge L’accordo 5Stelle-Lega B. si nasconde dietro Carfagna La commissione Speciale della Camera al lumbard Giorgetti: Di Maio non molla l’amico Salvini. Ieri riunione ad Arcore: la deputata sarà coordinatrice di Forza Italia di Marco Palombi Slegàteli di Marco Travaglio Fra i tanti luoghi comuni che circolano sulle intese di governo possibili e/o impossibili, uno dei più ripetuti è questo: il programma dei 5Stelle è molto più simile a ...

Commissione speciale Camera - Giorgetti verso presidenza. Orlando (PD) : “Tra M5S e Lega asse solido” : “Spartizione M5s-Lega anche sulla presidenza della Commissione speciale alla Camera? Più che altro è un segnale che, al di là delle schermaglie pubbliche, l’asse Lega-5 Stelle tiene”. A scagliarsi contro l’accordo tra centrodestra e grillini è il ministro Andrea Orlando (PD) – così come il resto del partito, renziani su tutti – , in merito alla sempre più vicina elezione del leghista Giancarlo Giorgetti alla ...

Carceri : Verini - sbagliato sottrarre tema a Commissione speciale : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “Consideriamo sbagliata, oltre che grave, la scelta della maggioranza della Conferenza dei capigruppo della Camera di sottrarre all’esame della commissione speciale i provvedimenti sulle Carceri. In particolare, quello che riguarda l’ordinamento penitenziario, che ha conosciuto un iter partecipato e ricco di approfondimenti, con l’espressione dei pareri delle commissioni”. Lo ...

Camera - istituita la Commissione speciale. Il leghista Giorgetti verso la presidenza - Delrio : “Pd ancora fuori” : E’ scontro anche sulla presidenza della commissione speciale della Camera. Mentre i partiti cercano, per ora invano, un’intesa in vista del secondo giro di consultazioni al Colle, le tensioni si concentrano su una delle ultime poltrone rimaste da assegnare. In pole c’è il leghista Giancarlo Giorgetti che, secondo le ultime ricostruzioni, potrebbe essere eletto con l’accordo tra M5s e centrodestra che già ha portato ...

Camera : istituita Commissione Speciale : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – istituita anche alla Camera con il via libera dell’Aula la commissione Speciale, che dovrà esaminare il Def e tutti gli atti ritenuti urgenti e trasmessi dal governo in attesa che inizino a lavorare le commissioni permanenti. Sarà composta da 40 membri: 14 M5S, 8 della Lega, 7 ciascuno per Pd e Forza Italia, 2 di Fratelli d’Italia, uno ciascuno per Gruppo Misto e Liberi e Uguali.I membri dovranno ...

Giancarlo Giorgetti presidente della Commissione speciale alla Camera : accordo M5s-Lega : accordo tra centrodestra e Movimento 5 stelle. Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega a Montecitorio, è destinato alla presidenza della commissione Speciale della Camera. Lo riporta l'agenzia di stampa Dire che cita fonti parlamentari del centrodestra.L'intesa, spiega un deputato, rientra nel discorso generale che si era fatto anche sulle presidenze delle camere e sul sostegno che Forza Italia, Lega e Fdi avevano garantito a Vito ...

Vito Crimi : “Rinuncio all’indennità aggiuntiva da presidente della Commissione speciale del Senato” : Vito Crimi rinuncia all’indennità aggiuntiva da presidente della commissione speciale per gli atti urgenti del Senato. Lo annuncia lo stesso esponente del Movimento 5 stelle con un post sulla sua pagina facebook. “È ormai noto a tutti che nel M5S rinunciamo alle indennità di carica aggiuntive per gli incarichi negli uffici di Presidenza. Pertanto non solo ho comunicato al Senato la mia volontà di rinunciare all’indennità di carica ...

