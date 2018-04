Commercio | Istat | a febbraio vendite al dettaglio +0 | 4% su mese

Istat - Commercio estero 2017 : +7 - 4% : Il Made in Italy è tornato a volare nel mondo, le esportazioni di merci e prodotti a marchio italiano sono cresciute rispetto al 2016. Un risultato che non si vedeva dal 2011 secondo l'Istituto di ...

Commercio : Istat - vendite novembre +1 - 1% : (ANSA) - ROMA, 11 GEN - Le vendite al dettaglio nel novembre 2017 tornano a salire, aumentando rispetto al mese precedente, dell'1,1% in valore e dello 0,8% in volume. Lo rileva l'Istat, aggiungendo che su base annua, le vendite al dettaglio crescono dell'1,4% in valore e dello 0,6% in volume. Rispetto a novembre 2016, le vendite al dettaglio aumentano del 2,6% nella grande distribuzione e dello 0,2% nelle imprese operanti su piccole ...