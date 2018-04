Come sapere se i dati Facebook sono stati rubati? Strumento ufficiale per la verifica

Come sapere se i tuoi dati sono state condivisi da Cambridge Analytica : Facebook ha messo ha disposizione una pagina in cui ciascun utente può controllare se le sue informazioni sono state passate a Cambridge Analytica. Secondo le ricostruzioni, infatti, i dati passati all’azienda non erano solo di chi ha materialmente utilizzato un’app (“This Is Your Digital Life”), ma anche quelli di tutti gli amici, per un totale di (pare) 87 milioni di account in tutto il mondo. Basta cliccare qui, da un ...

Come fanno i fiori a sapere quando sbocciare? : Primavera, i luoghi migliori in cui celebrarla Vai alla gallery , 20 foto, I 22 luoghi più colorati del mondo Vai alla gallery , 23 foto,

“Non si vede - ma ecco Come mi trattano all’Isola dei Famosi”. Eva Henger è una furia : racconta tutti i retroscena e non risparmia nessuno. Ma con Alessia Marcuzzi va sul pesante : “Il pubblico deve sapere” : Eva Henger è furiosa. E ha deciso di ‘cantare’, perché il trattamento che sta ricevendo all’Isola dei Famosi non le va proprio giù. Quindi si scaglia contro Alessia Marcuzzi (con cui ha avuto un precedente pesante in diretta), ma ne ha anche per gli opinionisti del reality, Mara Venier e Daniele Bossari. Insomma, l’attrice ungherese che ha sollevato il cosiddetto canna-gate ne ha per tutti. Si sente bullizzata. E ...

Fisco - ora possiamo sapere Come lo Stato ‘spende’ le nostre tasse : Da metà aprile i contribuenti italiani potranno sapere come lo Stato utilizzerà i soldi provenienti dal versamento delle tasse: ogni singolo cittadino saprà quanto denaro da lui versato finirà nelle spese per sanità, istruzione, pensioni ma anche quanto ne verrà utilizzato per pagare il debito pubblico.Continua a leggere

Buon 9° compleanno FUT! Tutto quello che devi sapere sul FUT Birthday! Ecco la squadra dell’anniversario e tutte le novità! Soluzione SBC FUT 17 : giocatore con valutazione 84-87 SCAMBIABILE Come premio! : Ea Sports celebra quest’anno il 9° compleanno di FUT! Il 19 marzo del 2009 Electronic Arts introduceva infatti per la prima volta nell’edizione Fifa 08 la modalità denominata Fifa Ultimate Team, che in pochi anni si sarebbe poi rivelata essere quella di maggior successo (nonché quella più profittevole) nella storia dei giochi sviluppati dalla software house […] L'articolo Buon 9° compleanno FUT! Tutto ...

Come si eleggono i presidenti della Camera e del Senato? Tutto quello che c'è da sapere su voti - quorum e procedure : Venerdì le due Assemblee saranno chiamate (rispettivamente alle 11 a Montecitorio e alle 10:30 a Palazzo Madama) ad adempiere al loro primo atto della legislatura: l'elezione dei successori di Laura Boldrini e Pietro Grasso.Ecco, in dettaglio, le procedure per eleggere chi siede negli scranni più alti di Montecitorio e Palazzo Madama. Le sedute saranno presiedute da Roberto Giachetti (Pd) e dal senatore a vita Giorgio Napolitano: ...

Come funziona Amazon Music Unlimited? 10 cose da sapere : Senza limiti. L'obiettivo del nuovo servizio Amazon, arrivato in Italia da pochi mesi è quello di dare ritmo a tutti momenti della giornata: dall'allenamento al relax, dallo studio al lavoro. Non ci sono limiti al tempo e neppure alla passione per la Musica. Con cinquanta milioni di brani in digitale sempre a disposizione, ad Amazon Music Unlimited si può accedere da computer, tablet o telefono. Bisogna sottoscrivere un abbonamento ...

Reddito di inclusione : cosa è - chi ne ha diritto - cosa prevede e Come richiederlo. Tutto quello che c’è da sapere sul sussidio statale : si ottiene così : Al via il Reddito di inclusione (Rei), la misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale destinata alle famiglie più bisognose. Ma di cosa si tratta nello specifico? E chi ne ha diritto? Il nuovo sussidio nazionale, che da oggi sostituisce il sostegno per l’inclusione attiva (Sia), si compone di due parti: un beneficio economico, erogato su dodici mensilità attraverso una Carta di pagamento elettronica, e un ...

Flat tax : che cos'è e Come funziona. 4 cose da sapere : Che cos'è la Flat tax? Letteralmente è la "tassa piatta", un sistema fiscale che prevede un'unica aliquota indipendente dal livello di reddito personale dei contribuenti. Viene considerato un sistema che semplifica il fisco e induce alla fedeltà fiscale. Pago meno e quindi non evado, pagare tutti sborsando meno. Secondo i più ottimisti ha l'effetto di aumentare la crescita, perché stimola i consumi. È la ...

Reddito di Cittadinanza : cosa è - a chi spetta e Come funziona. 4 cose da sapere : "Il Reddito di Cittadinanza non darà soldi a chi vuol stare seduto sul divano: dovrà, per il breve periodo in cui avrà il contributo, formarsi e dare 8 ore di lavoro gratuito allo Stato. Dal secondo ...

Reddito di Cittadinanza : cosa è - a chi spetta e Come funziona. 4 cose da sapere : "Il Reddito di Cittadinanza non darà soldi a chi vuol stare seduto sul divano: dovrà, per il breve periodo in cui avrà il contributo, formarsi e dare 8 ore di lavoro gratuito allo Stato. Dal secondo anno il Reddito di Cittadinanza inizia a scalare, perché la persona viene reinserita nel mondo del lavoro", queste erano state le parole usate dal leader M5S Luigi Di Maio durante la campagna elettorale per descrivere una ...

Elezioni politiche italiane del 2018 : Come sapere qual è il vostro collegio : Basta andare su un sito creato da AGI e YouTrend e mettere il proprio indirizzo di residenza The post Elezioni politiche italiane del 2018: come sapere qual è il vostro collegio appeared first on Il Post.

Instagram - curiosi di sapere chi smette di seguirvi? Ecco Come si fa : Nel mondo in cui vive e respira l’uomo social dove tutto è alla portata (del clic) di tutti, la domanda che ci facciamo non è più “perché” ma “chi”. «Chi non mi segue più su Instagram?». Non è una vita facile quella dei nostri avatar digitali, ieri tredici persone hanno cominciato a seguirci ma oggi ancora nessuno e il conto degli “amici social” deve essere rimpinzato alla stessa velocità di quello in posta. E così come hashtag accalappia ...

Come sapere qual è il vostro collegio alle elezioni politiche : Ve lo dice un sito messo in piedi da AGI e YouTrend, in base all'indirizzo di residenza The post Come sapere qual è il vostro collegio alle elezioni politiche appeared first on Il Post.