Come partecipare all’intervista a Cesare Cremonini a Radio Italia il 16 aprile

Come partecipare al concerto di Ermal Meta a Radio Italia del 20 aprile : tutti i dettagli : Il concerto di Ermal Meta a Radio Italia il 20 aprile apre le porte ad alcuni fortunati fan che si aggiudicheranno la possibilità di partecipare al live che l'artista terrà al Verti Music Place dell'emittente Radiofonica milanese. Per vincere due degli accrediti in palio è sufficiente collegarsi alla propria area riservata, aperta sul sito di Radio Italia, e lasciare i propri dati esatti. Solo in caso di esito positivo, si riceverà conferma ...

Casting di X Factor 2018 a Roma : Come iscriversi per partecipare - quali canzoni preparare : I Casting di X Factor 2018 a Roma si terranno tra il 28 e il 30 aprile. Partono dalla capitale i Casting per la nuova edizione del talent show di Sky Uno e la prima tappa si terrà a Roma! Le date sono quelle del 28-29 e 30 aprile, la location è quella dell'Auditorium Parco della Musica. I Casting di X Factor 2018 sono aperti ai maggiori di 16 anni. I ragazzi di età compresa tra i 16 anni e i 17 anni dovranno essere accompagnati da entrambi i ...

Come partecipare ai casting de Il Collegio 3? Magnolia alla ricerca di insegnanti e studenti a suon di spoiler : Sembrava una domenica pomeriggio di ordinaria noia e, invece, non è così almeno non per tutti coloro che aspettano Il Collegio 3 e che sperano di poter partecipare ai casting per le nuove puntate. Già qualche mese fa vi avevamo annunciato la possibilità che la terza edizione del programma fosse già in lavorazione e adesso è stata Magnolia a confermare la sua produzione e il via alla caccia di insegnanti e studenti che prenderanno posto tra i ...

The Zen Circus sul palco di Radio2 Live. Ecco Come partecipare : Radio2 Live è anche in streaming audio e video su RadioPlayRadio.it/Radio2 , in diretta su Facebook e con contenuti speciali su Twitter e Instagram . Spettacolo Emma Marrone a #Radio2Live. L'...

Come partecipare al soundcheck 2018 di Vasco Rossi a Lignano il 27 maggio per il tour VascoNonStop Live : Al via i preparativi per il soundcheck 2018 di Vasco Rossi in vista del tour VascoNonStop Live in partenza a giugno: il fanclub del rocker ha condiviso i primi dettagli utili per l'evento che si terrà il 27 maggio allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. L'accesso al soundcheck del VascoNonStop Live 2018, l'esclusiva prova generale del tour, è gratuito e riservato esclusivamente a tutti gli iscritti a Il Blasco fan club con tessera in corso ...

Grande Fratello 15 - Come partecipare ai casting : Tutti i dettagli su come partecipare alle selezioni del Grande Fratello, il programma che potrebbe cambiare la vita di ragazzi e ragazze della porta accanto.

Casting per Gomorra e altre serie tv : tutti i dettagli su Come partecipare : Continuano i Casting per Gomorra e altre serie tv nel nostro Bel Paese e non solo per quelle note come la serie Sky e Suburra, le cui riprese inizieranno il prossimo mese, ma anche per delle importanti novità. A quanto pare il successo de I Medici, ha aperto nuove strade e nuove possibilità nel nostro Paese e l'ultima arriva da Perugia pronta a diventare un set cinematografico per le riprese della fiction “Il nome della rosa” per la quale si ...

Laura Pausini Day su Radio2 il 26 marzo : Come partecipare e seguire la diretta : Il Laura Pausini Day su Radio2 ci proietterà direttamente nel mondo di Fatti sentire. L'artista è quindi pronta a far parte di un'intera giornata a lei dedicata negli studi dell'emittente radiofonica a partire dalle 10,30, con la prima ospitata a Radio2 Social Club con Luca Barbarossa e Andrea Perroni. L'artista si sposterà quindi in Non è un paese per giovani con Giovanni Veronesi e Max Cervelli alle ore 12, il tutto in diretta live e con ...

Sul palco con Riki al Mediolanum Forum di Assago : Come partecipare al concorso e vincere il soundcheck : Riki al Mediolanum Forum di Assago terrà un concerto-evento giovedì 12 aprile 2018. Il cantante emerso in seguito alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, nel 2017, è al momento in tour in tutta Italia e il prossimo 12 aprile terrà il suo primo concerto in un palazzetto dello sport. La location in questione è il Forum di Assago (Milano) che lo accoglierà per un'unica sera. Alcuni fortunati fan di Riccardo Marcuzzo ...

La Corrida 2018 presto su RAI 1 : quando inizia e Come partecipare ai casting : quando inizia La Corrida 2018? Il programma debutta su Rai1 da venerdì 6 aprile Ufficialmente svelato quando inizia La Corrida 2018. La nuova edizione dello storico programma di Corrado Mantoni andrà in onda in prima serata su Rai1 a partire dalle ore 21.25 di venerdì 6 aprile. Ad annunciarlo in via ufficiale è stato il […] L'articolo La Corrida 2018 presto su RAI 1: quando inizia e come partecipare ai casting proviene da Gossip e Tv.

Un incontro con Laura Pausini a Milano ad aprile per Fatti Sentire : Come partecipare : Un incontro con Laura Pausini si terrà a Milano il prossimo 5 aprile. L'ingresso è riservato ad una selezione di fan che acquisteranno il nuovo disco di Laura Pausini, Fatti Sentire, presso i negozi Mondadori Store aderenti all'iniziativa. come partecipare ALL'incontro CON Laura Pausini Per provare ad essere tra i fortunati fan che incontreranno Laura Pausini a Milano il prossimo 5 aprile è necessario acquistare l'album Fatti Sentire dal 16 ...

Come partecipare all’intervista di Laura Pausini a Radio Italia il 22 marzo a Cologno Monzese : Laura Pausini a Radio Italia presenta Fatti sentire. L'artista è attesa per il 22 marzo, alle 14,50, in diretta dal Verti Music Place di Cologno Monzese. L'intervista sarà trasmessa in contemporanea al canale 70, corrispondente a Radio Italia Tv, ma anche sul canale 31 di Real Tim e in streaming su Dplay.com. Per partecipare Come pubblico all'intervista di Laura Pausini a Radio Italia, è necessario lasciare i propri dati dopo il login con le ...

Annalisa in Svizzera dopo il disco d’oro per Bye Bye : Come partecipare allo showcase : Annalisa in Svizzera raccoglie i fan elvetici e non per uno showcase in programma il 28 marzo. La novità arriva dopo l'annuncio del disco d'oro per Bye Bye, quello nel quale è contenuto il brano Il mondo prima di te con il quale ha raggiunto il terzo posto al Festival di Sanremo 2018. Per tutti coloro che volessero partecipare allo showcase di Annalisa per la tv Svizzera, è aperta la possibilità di vincere i biglietti semplicemente ...

Come partecipare al Fatti Sentire Day con Laura Pausini tra Milano e Roma : i dettagli : Il Fatti Sentire Day con Laura Pausini si prepara ad accogliere 150 partecipanti all'evento con il quale l'artista ha deciso di presentare il suo nuovo capitolo discografico, atteso per il 16 marzo prossimo. Il giorno dell'uscita dell'album si festeggerà con due eventi in piazza che avverranno in contemporanea a Milano e Roma. I posti sono 300 in totale, con 150 nomi riservati a Piazza Navona in Roma e l'Arco della Pace a Milano. In ognuno ...