Come i social network hanno celebrato l' impresa della Roma

Social e figli. Ecco Come la legge tutela i minori : MILANO - I Social network, da Facebook a Instagram, sono parte integrante e, spesso, ingombrante della nostra quotidianità, a volte si intrufolano nelle vite dei privati, scavalcando la riservatezza e ...

Usava paziente della clinica psichiatrica Come schiavo del sesso : arrestata assistente sociale : La donna di 53 anni accusata di aver fatto avance a diversi pazienti del Centro di salute mentale e di aver soggiogato almeno uno di loro, trasformandolo in un suo schiavo del sesso.Continua a leggere

Nadia Toffa - Come sta?/ Elena Santarelli difende la Iena sui social : “Troppe cattiverie - ho la nausea” : Nadia Toffa assente a Le Iene show: troppo debilitata per le cure che sta sostenendo. Elena Santarelli difende la Iena sui social: “Troppe cattiverie, ho la nausea”(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 15:47:00 GMT)

Tosatti all'Iqos Artime : 'Ecco Come trasformo le ferite sociali in arte' : Se la bellezza di Dostoevskij scarseggia, ce la farà questa volta l'arte a salvare il mondo, 'l'arte buona' come la definisce Gian Maria Tosatti, di quella che arriva subito, quella immediatamente percepibile senza spiegazioni, quella che ha portato i bambini di Forcella a trasformare, ...

Perché hanno chiuso Bufale un tanto al chilo (BUTAC) - Come seguire ancora sito sui social : Nella mattinata di oggi 6 aprile il noto sito Bufale un tanto al chilo, alias BUTAC, è stato chiuso o meglio sottoposto a sequestro preventivo da parte della procura di Bologna. Un'operazione in parte inaspettata: il sito noto per la sua attività di smascheramento di fake news e di di truffe ai danni dei cittadini italiani è di fatto irraggiungibile da qualche ora e sui social non mancano le proteste contro la decisione non certo di poco conto ...

Emily Ratajkowski Come Francesco Monte?/ Canna-gate sui social : l'ex naufrago nega - la modella ammicca : Emily Ratajkowski come Francesco Monte? Anche la super modella travolta dallo scandalo Canna-gate la i suoi follower approvano. Le differenze con il caso italiano.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:51:00 GMT)

“Ecco quanto hanno speso. Pazzesco!”. Belen e Cecilia stupiscono. Ospiti di Verissimo le belle argentine hanno sfoggiato look da urlo. Come al solito non sono passate inosservate : sui social tutti a fare i conti… : “Vi presento un’argentina doc, ormai italiana di adozione: Maria Belen Rodriguez” così è stata presentata Belen Rodriguez in studio a Verissimo nella puntata andata in onda sabato 31 marzo. Ma la presentazione ha un che di particolare: a farla è l’ex marito della showgirl, Stefano De Martino dall’Honduras dove è inviato per l’Isola dei famosi. La showgirl apprezza l’ex: “Mi ha presentato molto bene e si è ricordato anche il mio primo ...

Morte Fabrizio Frizzi - Michelle Hunziker furiosa/ “Lutto sui social? Ognuno affronta il dolore Come vuole” : Morte Fabrizio Frizzi, Michelle Hunziker furiosa: “Il dolore non deve essere pubblico: Ognuno lo affronta come vuole”. Le ultime notizie sulla showgirl, attaccata duramente sui social(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 21:42:00 GMT)

Ape social 2018 - Come fare domanda : ultime novità : Scade il 31 marzo la prima finestra relativa all’Ape social 2018, utile per i lavoratori che hanno maturato i requisiti entro i 31 dicembre 2018 per accedere all’anticipo pensionistico. Le altre 2 finestre disponibili saranno il 15 luglio e il 30 novembre per chi maturerà i requisiti entro fine anno. L’Inps ha fornito gli ultimi chiarimenti con la Circolare n. 34/2018. Requisiti per l’Ape social 2018 Ricordiamo che ...

Facebook - il social che traccia i dati : Come difendersi Video : 2 Negli ultimi giorni #Facebook è diventato un caso mondiale, ma non per la sua capacita' di far comunicare le persone in tutto il mondo. Lo scandalo Cambridge Analytica ha suscitato un polverone, riguardo al famoso social network, per la questione #privacy. I nostri dati stanno diventando sempre meno riservati. Dato che Facebook è il più grande raccoglitore di informazioni personali, in teoria non sarebbe neanche illegale ...

Facebook - il social che traccia i dati : Come difendersi : Negli ultimi giorni Facebook è diventato un caso mondiale, ma non per la sua capacità di far comunicare le persone in tutto il mondo. Lo scandalo Cambridge Analytica ha suscitato un polverone, riguardo al famoso social network, per la questione privacy. I nostri dati stanno diventando sempre meno riservati. Dato che Facebook è il più grande "raccoglitore" di informazioni personali, in teoria non sarebbe neanche illegale utilizzarli. Perché? ...

Facebook : Come scoprire tutto quello che il social network sa di te : Lo scandalo Cambridge Analytica ed i dubbi sulla tutela della privacy degli utenti di Facebook sono, in questi giorni, al …

Come i social hanno cambiato i brand (e i personaggi pubblici) : In un mondo sempre più digitale, le aziende hanno dovuto allargare la propria strategia comunicativa per cercare di marcare stretto il proprio pubblico di riferimento. Accanto a tv, giornali e a tutti i mezzi per divulgare il proprio messaggio pubblicitario, le compagnie sono state costrette a schierarsi in ambito social, preparandosi a giocare un ruolo completamente diverso: cercare di far comprendere il proprio messaggio in una forma nuova, ...

Cade con lo scooter con la fidanzata e muore a 18 anni - lo strazio social di Asia : 'Vola in cielo Come sai fare - tu amore mio' : Ancora un giovane vittima di un incidente stradale nella Marca: Simone Giupponi, 18 anni, non ce l'ha fatta dopo lo schianto di giovedì col suo scooter dove viaggiava anche la giovane fidanzata Asia. ...