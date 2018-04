COLONY - #RewatchTime | 1x03 98 Seconds

COLONY - #RewatchTime : 1x02 "Brave New World" : "We live in a moment where we do what we have to do for the people that we love. The old rules just don’t apply."Ben ritrovati con la rubrica #RewatchTime dedicata a COLONY! Se il primo episodio vi ha fatto (ri)vivere con ansia il viaggio turbolento di Will e i rischi corsi da Katie per sua sorella, la posta sarà molto più alta in questo secondo episodio, dove attraverso gli occhi dei nostri eroi vedremo il pericoloso mondo in cui ...