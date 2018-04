Cologno | rievocazione nazista rinviata Sindaco | “Troppe strumentalizzazioni” Si farà a

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 aprile 2018) AMonzese il 21 e il 22 aprile non si terrà più alcunadi un campo militare della Wermacht, la forza di difesa tedesca comandata da Adolf Hitler. Illeghista Angelo Rocchi e la sua amministrazione hanno deciso di rinviare l’appuntamento a sabato 9 e domenica 10 giugno. L’annuncio, ufficializzato nel corso della conferenza stampa che si è tenuta mercoledì pomeriggio, è stato dato dal primo cittadino e dalla giunta: “Abbiamo assistito a un’informazione distorta e strumentalizzata da parte della Sinistra colognese che ha dato il via ad un susseguirsi di polemiche sterili, basate sulla menzogna. AMonzese, la situazione ha assunto connotati totalmente surreali e tali per cui giungono voci fondate sull’organizzazione di manifestazioni di protesta che ci fanno seriamente temere disordini”. L’amministrazione gioca in difesa e punta il dito contro chi ...