Codacons | “bagno Pallotta in fontana gesto sconsiderato”

(Di mercoledì 11 aprile 2018) “Si è trattato di unsconsiderato e assolutamente evitabile, un brutto esempio per milioni di giovani che seguono il calcio e la Roma, e che dovrebbero essere educati al rispetto del patrimonio pubblico e dei beni storici”. Lo afferma ilriferendosi al bagno dinelladi Piazza del Popolo durante i festeggiamenti avvenuti nella notte per la vittoria di ieri della Roma contro il Barcellona in Champions League. “Al di là degli aspetti morali, il tuffo diha costituito un vero e proprio illecito, considerato che le ordinanze comunali prevedono una multa da 500 euro per chi si immerge nelle fontane storiche e monumentali di Roma – continua – Così come negli ultimi anni sono stati sanzionati centinaia di turisti che hanno fatto il bagno nelle fontane romane, lo stesso trattamento deve essere ora riservato al presidente ...