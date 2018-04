Al via la Closed beta di Warhammer : Vermintide 2 su PC : Ottime notizie per tutti i giocatori PC in attesa di Warhammer: Vermintide 2: Fatshark ha annunciato la sua prima beta chiusa che si svolgerà per tutto il weekend. Come segnala Gamingbolt, coloro che si sono iscritti alla beta dovrebbero aver ricevuto le loro chiavi per accedere. Se non vi siete registrati, è ancora possibile preordinare il gioco tramite Steam per accedere alla fase (insieme ad un'altra beta programmata per il 28 febbraio).Per ...

Annunciata una Closed alpha per la versione PC di Immortal : Unchained : Sold Out e Toadman Interactive annunciano che sarà disponibile in esclusiva su PC a marzo un closed alpha test per l'imminente sparatutto fantascientifico d'azione hardcore RPG Immortal: Unchained.A partire da giovedì 8 marzo, fino a lunedì 12 marzo, verrà effettuato il test closed alpha per offrire ai giocatori PC una prima occhiata su due location di Immortal: Unchained, un mondo oscuro e implacabile, dove sarà possibile sperimentare il ...

IMMORTAL : UNCHAINED in Closed Alpha a Marzo : Sold Out e Toadman Interactive sono lieti di annunciare che a Marzo i giocatori PC potranno mettere le mani in anteprima su IMMORTAL:UNCHAINED, grazie alla Closed Alpha. IMMORTAL UNCHAINED: Arriva la Closed Alpha su PC A partire da giovedì 8 Marzo, fino a lunedì 12 Marzo, i giocatori PC potranno dare una prima occhiata a due location di IMMORTAL: UNCHAINED, un mondo oscuro e implacabile, dove sarà possibile ...

Volete tuffarvi nei mari di Sea of Thieves? La Closed beta torna questo weekend : Se la recente closed beta di Sea of Thieves non vi ha soddisfatto a pieno e siete curiosi di rituffarvi all'interno del mondo della nuova esclusiva Microsoft, abbiamo delle buone notizie per voi: coloro che hanno partecipato alla closed beta potranno giocare nuovamente anche nel corso di questo weekend.Come riportato da PC Gamer, i ragazzi di Rare hanno annunciato che coloro che hanno fatto parte della closed beta potranno partecipare allo ...

L'ispirato Hunt : Showdown di Crytek in un nuovo video incentrato sulla Closed alpha : Gli ultimi anni non sono stati semplicissimi per Crytek ma la compagnia conosciuta soprattutto per aver creato Crysis e Far Cry (poi acquisito da Ubisoft) sta cercando di tornare ai fasti del passato attraverso la creazione di una nuova IP che sappia offrire qualcosa di unico all'interno del panorama co-op e multiplayer.In questo senso Hunt: Showdown può contare su un potenziale indubbiamente molto evidente. Abbiamo parlato di questo particolare ...

Arrivano i dati ufficiali per la Closed beta di Sea of Thieves : Come segnala Dualshockers, grazie a una mail inviata dal team di Rare, scopriamo i dati ufficiali che riguardano la closed beta di Sea of Thieves. Pochi giorni fa, era emerso che più di 300.000 giocatori avevano preso parte alla fase di test, ora, nell'infografica ci vengono mostrati i numeri ufficiali. Ebbene, nonostante i problemi che hanno afflitto la closed beta di Sea of Thieves, si sono contati 332.052 giocatori che hanno speso ...