CLAUDIO D' ALESSIO | FIGLIO DI GIGI RINVIATO A GIUDIZIO Ex colf accusa | lesioni e

Gigi D’Alessio : il figlio CLAUDIO rinviato a giudizio per violenza : Claudio, figlio di Gigi D’Alessio, rinviato a giudizio per violenza e lesioni Il figlio di Gigi D’Alessio, Claudio, sarà processato per lesioni e violenza privata. Il ragazzo trentenne è stato rinviato a giudizio per la presunta aggressione nei confronti della colf Halyna Levkova avvenuta nel 2014 in un appartamento del famoso quartiere Paroli di Roma. Secondo il racconto della domestica, la donna è stata picchiata e cacciata di ...

CLAUDIO D'ALESSIO - FIGLIO DI GIGI RINVIATO A GIUDIZIO/ "Sfruttata e maltrattata" : la versione della domestica : CLAUDIO D'Angelo è finito nei guai per la doppia accusa di lesioni e violenza privata ai danni della colf che sarebbe stata aggredita proprio dal FIGLIO di GIGI. Ecco i dettagli(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:00:00 GMT)

“Aggredita e pestata”. Accuse choc a CLAUDIO D’Alessio. Dopo le parole da paciere nei confronti della Tatangelo - per il primogenito di Gigi arriva una tegola non da poco : A casa di Gigi D’Alessio le questioni non finiscono mai. In questi giorni sulle pagine dei giornali non si è fatto altro che parlare della polemica che è nata Dopo le ultime dichiarazioni di Anna Tatangelo, ma prima ancora aveva tenuto banco la situazione debitoria del cantante partenopeo. Ma visto che in casa non si fanno mancare nulla, adesso è tornato a far parlare di sé il figlio Claudio per una questione spinosa di qualche tempo fa. ...

CLAUDIO - il figlio di Gigi D’Alessio spara a zero contro Anna Tatangelo! : Non si placa la vicenda legata alle accuse lanciate reciprocamente tra Anna Tatangelo ed i famigliari di Gigi D’Alessio. La prima a sparare a zero contro la cantante di Sora è stata Ilaria, ora scende in campo anche Claudio, altro figlio del cantante napoletano. Ecco le dure parole! Anna Tatangelo in guerra con la famiglia di Gigi D’Alessio! In questi giorni il gossip impazza inesorabilmente sulla storia d’amore ...

“Ecco che donna è”. Tutti contro Lady Tata. La saga tra Anna Tatangelo e i figli di Gigi D’Alessio non ha fine. Dopo lo sfogo di Ilaria - arrivano le parole di CLAUDIO : “Mio padre non lo merita” : Da quando Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati è caduta un ombra di mistero sulla fine di quella che pareva essere una relazione molto solida, anche dal punto di vista professionale. In particolare la cantante di Sora non si era mai pronunciata in merito, poi ha deciso di farlo e apriti cielo, le sono piovuto addossi strali da ogni parte. Anna ha detto poche parole, ha dato le sue motivazioni. Un rapporto che per lei era ...

ANNA TATANGELO E GIGI D'ALESSIO / Parla il figlio CLAUDIO : "Il rancore distrugge solo" : L'intervista rilasciata da ANNA TATANGELO sulla sua storia con GIGI D'ALESSIO e sul momento che stanno vivendo, ha sollevato un vero e proprio polverone ma ecco arrivare i primi ripensamenti(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 14:42:00 GMT)