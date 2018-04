Citroën - Le Picasso diventano SpaceTourer e si aggiornano

quattroruote

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Come già anticipato in occasione del Salone di Ginevra, laha modificato a partire dal mese di aprile la denominazione delle proprie monovolume da. Viene quindi creata una unica gamma che, oltre al già esistente modello nove posti realizzato in collaborazione con Toyota vede l'ingresso della C4e della Grand C4, rispettivamente a cinque e sette posti.Motori aggiornati e nuovo automatico. L'aggiornamento giunge in occasione del nuovo model year della C4, che porta in dote una serie di importanti aggiornamenti tecnici. La gamma dei propulsori include infatti ora le unità omologate secondo lo standard Euro 6.2 e verrà introdotto nei prossimi mesi il nuovo cambio automatico EAT8 otto marce. Questa trasmissione sarà inizialmente abbinata al propulsore BlueHDi 160 a gasolio, ma sarà poi estesa ad altri motori. Rispetto al precedente ...