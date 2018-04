Cinema | politica e identità di genere | da Oscar Wilde a Tel Aviv

Anche in politica - non solo nel Cinema - le donne subiscono : Ha detto bene Oprah Winfrey nel suo discorso al Golden Globe che questo movimento di donne che hanno deciso di ribellarsi al potere maschile non riguarda solo il mondo dell'intrattenimento.E io credo che la voce di quelle donne che hanno denunciato di essere state molestate nel mondo del cinema, sia solo la punta di un enorme iceberg.L'abuso del potere maschile infatti si manifesta là dove è più forte. E certamente ...