Ciacci | Troppa pressione Lascio Ballando

Ballando con le Stelle 2018 - Giovanni Ciacci annuncia di voler abbandonare il programma : “Troppa pressione - non me la sento” : Giovanni Ciacci abbandona Ballando con le Stelle? Così sembra, almeno stando a un post pubblicato dallo stesso Ciacci su Instagram. Dopo il tango ballato in coppia con Raimondo Todaro lo scorso sabato, e dopo aver avuto un malore (“dovuto all’emozione”, come lui stesso spiega), il ballerino non ce la fa più. E annuncia di volersi ritirare. “Ho vissuto momenti migliori. Il malore è dovuto all’emozione, alla fatica. ...