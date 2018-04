Ci sono tre offerte per l’acquisto di Alitalia

Algeria - aereo militare con oltre 200 persone a bordo precipita in autostrada : «Ci sono vittime» : Strage in Algeria. Un aereo militare di fabbricazione russa con a bordo «più di 200 persone» si è schiantato nei pressi dello scalo militare di Boufarik, nel governatorato...

Macerata - la terra trema ancora tra rabbia e delusione per la beffa casette | Foto : ecco come si sono ridotte : Nonostante il precedente del sisma del 2016 le soluzioni abitative d'emergenza (Sae) mostrano tutte le loro lacune: esplode l'indignazione. Oggi vertice d'urgenza della Protezione Civile

Pd - Serracchiani : "Potrei candidarmi alle primarie. Renzi? Gli ho detto che sbagliava e sono stata messa da parte" : "Primarie Pd? Quando ci saranno, farò una valutazione molto attenta sulla possibilità di essere tra le persone che si candidano a cambiare il partito". sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 ...

Alitalia - ci sono tre offerte sul piatto : "Ma prima l'azienda va ristrutturata" : Tempi ancora lunghi per la cessione dell'Alitalia. Alla scadenza di ieri, sono giunte tre offerte preliminari, ma quasi certamente il futuro della compagnia aerea non sarà deciso il 30 aprile, termine...

Alitalia - presentate tre offerte : Lufthansa e EasyJet sono interessate all’acquisto : Oggi scadevano i termini per farsi avanti con una proposta vincolante per l’acquisto di Alitalia. E, secondo a quanto si apprende, «sono tre le offerte recapitate presso lo studio notarile associato Atlante Cerasi di Roma»: due di queste sono di Lufthansa e EasyJet, con una cordata su cui non emergono altri dettagli....

Alcol - oltre 8 milioni gli italiani a rischio : 800mila sono minorenni : Alcol, oltre 8 milioni gli italiani a rischio: 800mila sono minorenni L’avvertimento nella Relazione del ministero della Salute: il pericolo riguarda in gran parte gli uomini, 6 milioni, e gli anziani, quasi 3 milioni Continua a leggere

“La terra ha tremato ancora”. Paura in centro Italia. Forte scossa nelle prime ore del mattino. Il sindaco della piccola località colpita : “Ci sono danni” : La terra trema di nuovo e l’Italia ripiomba nel terrore nelle prime ore del mattino. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 5:11 con epicentro a 2 chilometri da Muccia, in provincia di Macerata, e ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Oltre che nelle Marche, la scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria. Dopo il Forte sisma del centro Italia ...

Gratta e vinci con doppia sorpresa : pensa di incassare 300 euro e invece sono trecentomila : pensava di avere vinto 300 euro e invece erano qualcuno di più: 300mila. Che botta per il pensionato di Colleferro che l'altro ieri si è avvicinato sorridendo alla cassa della 'sua' tabaccheria in via ...

La "falsa cecità" della moglie dell'Ammiraglio Treu? I veri ciechi sono i media : ...Sarà forse un caso? O esiste una volontà di danneggiarlo nella sua luminosa e meritata carriera? Con allucinante prontezza i protagonisti delle diffamazioni hanno rincorso quella notizia di cronaca, ...

Embraco - soluzione possibile. I sindacati : "Ora sono tre i gruppi interessati" : ROMA - Dopo i primi due gruppi che hanno fatto qualche passo avanti verso la Embraco ora spunta un terzo, possibile, interessato per lo stabilimento di Riva di Chieri. Secondo i sindacati ci sarebbero ...

Quali sono i siti dove si può vedere la Formula 1 in diretta streaming? : Il canale digitale trasmetterà quattro gran premi in diretta e i restanti diciassette in differita, ma tutti saranno disponibili in live streaming sul sito internet. Non devi far altro che accedere ...

Ilaria D'Amico - gaffe con Maurizio Sarri a Sky. Il direttore costretto a chiedere scusa : «Non sono io sulla bandiera» : Il Napoli domina, ma rischia di capitolare in casa col Chievo, ma per fortuna dei suoi tifosi riesce a rimontare nel finale mantenendo ancora vivissima la lotta per lo scudetto. Maurizio Sarri , nel ...