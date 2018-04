Chiara Ferragni e Fedez | tutto quello sappiamo davvero sul matrimonio

Svelata la data delle nozze di Fedez e Chiara Ferragni : le ultime indiscrezioni : La data delle nozze di Fedez e Chiara Ferragni dovrebbe essere ufficiale. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, i due sarebbero pronti a raggiungere l'altare nella giornata del 31 agosto 2018. Scelta anche la location, che la coppia avrebbe individuato nella cattedrale barocca di Noto, suggestiva cittadina siciliana che potrebbe diventare il teatro di uno degli eventi più attesi del 2018. La preferenza rivolta alla Sicilia fonda le sue ...

Chiara Ferragni - troppo tardi : ecco il tatuaggio dedicato a Leone prima mostrato sui social e poi cancellato. C’era anche la spiegazione di quell’omaggio al figlio impresso sulla pelle : la foto che pochi hanno potuto vedere : Dopo quelle 24 ore di stop ai social causa parto, Chiara Ferragni è tornata sui social più ‘scatenata’ che mai. Il 19 maggio scorso è diventata mamma per la prima volta di Leone, il figlio che ha avuto da Fedez, e, a parte una breve parentesi, il suo profilo Instagram pullula di scatti, video e Stories. anche con il nuovo arrivato in famiglia, è chiaro. La gioia dei due neo genitori è incontenibile e così ogni occasione è ...

Chiara Ferragni e Fedez - matrimonio a Noto il 31 agosto : I tempi sono maturi. Chiara Ferragni e Fedez avevano detto che si sarebbero sposati entro l’estate e, secondo l’esclusiva del settimanale Oggi, pare manterranno la promessa. Fiori d’arancio quindi per la super coppia in quel di Noto, in Sicialia, dove Chiara aveva effettuato un sopralluogo a dicembre. La data? Venerdì 31 agosto. Dopo la proposta di matrimonio all’arena di Verona davanti a migliaia di persone e la nascita ...

Quanto guadagna Chiara Ferragni?/ Stipendio milionario per lei - ecco i numeri da capogiro : Sono davvero stipendi da capogiro quelli che potrebbero portare a casa gli influencer soprattutto se il tuo nome è Chiara Ferragni e fai parte della top ten dei più pagati.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 13:12:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez/ Presto in Italia? Una nuova casa attende Leone : Chiara Ferragni e Fedez si godono le ultime settimane a Los Angeles in attesa di tornare in Italia: il rientro con Leone dovrebbe avvenire per metà maggio.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 06:45:00 GMT)

Chiara Ferragni - spuntatina post parto? : Nove mesi di gravidanza, il parto e i primi intensi mesi col bebè fatti di poco sonno e tanto allattamento mettono a dura prova il corpo della neo-mamma, che non può certo rimanere inerme di fronte a tutto ciò. LEGGI ANCHEDallo shampoo al talco: la beauty routine ideale per i bebè I cambiamenti che interessano il suo fisico sono tanti: dalla pelle ai capelli tutto si trasforma, tanto che molte donne, dopo la nascita del proprio figlio, ricorrono ...

“Torniamo in Italia!”. Ferragni-Fedez - ecco quando la supercoppia farà il ritorno in patria. In questi giorni tutti i fan li hanno tartassati con questa domanda sui social : alla fine Chiara ha ceduto e ha svelato il piano : Il 19 marzo scorso, con molta sorpresa (visto che il parto era previsto il 9 aprile), nasceva Leone, il primo figlio di Fedez e Chiara Ferragni, ormai noto a tutto il mondo del web (con tanto di critiche per questo). Come tutti sanno il neonato è venuto alla luce in California, a Los Angeles. Scelta dettata dal fatto che i genitori hanno voluto dare al piccolo la doppia cittadinanza, sia quella americana, sia quella italiana. Dopo la ...

Chiara Ferragni - pancia quasi piatta a 17 giorni dal parto. Ma i fan si indignano : «E quando stai con tuo figlio?» : Chiara Ferragni posta una foto dopo la lezione di pilates ed è subito polemica social. Dopo la nascita di Leone, l'influencer più famosa del mondo è ormai protagonista...

Chiara Ferragni e Fedez genitori social - lo sfogo della blogger : “La gente parla per dare aria alla bocca” : Chiara Ferragni e Fedez genitori social, la polemica contro la coppia non si placa. Sono tanti gli utenti sui social network che continuano ad accusare i due neo genitori di essere troppo invasivi con il piccolo Leone e di violare continuamente la sua privacy. Già alcuni giorni fa, Fedez aveva condiviso naturalmente via Instagram uno sfogo contro chi nelle ultime settimane accusa i due genitori di abusare dei propri canali social: infatti, ...

Chiara Ferragni perde l’aplomb e sbotta : pazienza finita - le dure parole dopo le critiche sulle foto di Leone : Chiara Ferragni perde l’aplomb, pazienza finita: dure parole dopo le critiche sulle foto di Leone. Pochi giorni fa era intervenuto Fedez Chiara Ferragni e Fedez sono i genitori del momento: amatissimi, seguitissimi e idolatrati da milioni di follower. Ma non è tutto oro quel che luccica. La coppia più social del panorama vip, dopo la […] L'articolo Chiara Ferragni perde l’aplomb e sbotta: pazienza finita, le dure parole dopo ...

