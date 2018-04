Chi paga il funerale se non ho soldi?

Chi non paga il mantenimento - da oggi risChia il carcere : Uomini, padri, ex mariti o ex compagni avvisati, entra in vigore il nuovo articolo 570 bis del codice penale. Prevede la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro, che erano precedentemente previste solo per chi “faceva mancare i mezzi di sussistenza”, cioè l’essenziale per vivere a figli e coniuge. «La norma è scritta malissimo – afferma Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione avvocati ...

Multe assegni compilati male - nuovi casi in attesa della legge : Chi risChia e quanto si paga - : Le Multe vengono comminate dal nucleo antiriciclaggio del ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra le ultime vittime c'è una 82enne di Belluno che riceve la pensione minima e che ha usato l'...

Cattaneo supera MarChionne : con un compenso di 26 milioni è il manager più pagato in Italia : E' Flavio Cattaneo il top manager più pagato a Piazza Affari nel 2017, con un compenso di 26 milioni, grazie alla maxi liquidazione da 25 per le cariche in Tim. Cattaneo supera Sergio Marchionne, la ...

Assegno all’ex-coniuge : in carcere Chi non paga : Con l’entrata in vigore oggi dell’articolo 570 bis del codice penale – introdotto dal decreto 21/2018 – è previsto il carcere fino a un anno o una multa fino a 1032 euro per l’ex-coniuge che si sottrae all’obbligo di pagare l’Assegno sancito in sede di separazione o divorzio in favore dell’altro coniuge e dei figli. La nuova disposizione ha l’intento di ampliare il già esistente art. 570 ...

Essere pagati per vedere la Tv? Sì - con #Netflix in binge watChing : Gli appassionati di serie televisive avranno un sussulto nel leggere questa notizia. Netflix ha aperto una nuova posizione lavorativa adatta proprio a chi ama guardate la Tv. La grande azienda di intrattenimento televisivo e streaming video sta cercando personale altamente specializzato in serie TV. In cosa consiste il lavoro? Guardare le serie Tv, analizzarle e catalogarle. Un lavoro necessario visto il sempre maggior numero di contenuti ...

Propaganda Live sulle consultazioni : anticipazioni 6 aprile - con Diego BianChi : O, in alternativa, in streaming sul sito di La7 . Propaganda Live, ospiti e anticipazioni di questa sera Tra gli ospiti del programma condotto da Diego Bianchi ''Zoro'' ci saranno stasera a #...

TERREMOTO L'AQUILA : L'UE ChiEDE TUTTI I SOLDI NON PAGATI DAI TERREMOTATI : ... associazioni di categoria, sindacati, politici e gli stessi imprenditori si sono detti pronti a protestare veementemente contro una procedura che non può essere accettata.Anche la politica si ...