“Chi non ha fatto uso di cocaina…” Grande Fratello Vip | la frase choc dell’ex

Marchisio : “Chi crede sia già finita non è uno di noi” : “Sarà durissima ma faremo di tutto per provarci. E chi crede che sia già finita è perché non è uno di noi”. Il centrocampista della Juventus Claudio Marchisio non alza bandiera bianca malgrado la sconfitta casalinga per 3-0 di ieri sera contro il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale di Champions League. “Il gol di Cristiano una magia. L’ applauso dello Stadium un gesto bellissimo che rende fieri. FORZA JUVE! ...

Landini vs Cazzola : “Chi ha fatto legge Fornero e Jobs act non esiste quasi più”. “Lei vuole il Paese col culo scoperto” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini, e l’ex deputato del Pdl, Giuliano Cazzola, su pensioni e legge Fornero. Landini osserva: “Siamo il Paese che ha l’età pensionabile più alta di tutti”. “Non è vero” – insorge Cazzola – “l’età effettiva di pensionamento è tra le più basse d’Europa”. “Eh, certo. Ma siamo fuori di capocchia”, ...

Cambridge Analytica - Ue a Facebook : “Chiarimenti entro due settimane”. Zuckerberg non si presenta a Parlamento Uk : La Commissione europea ha chiesto a Facebook di fornire “entro le prossime due settimane” chiarimenti sulle questioni sollevate dallo scandalo Cambridge Analytica. La richiesta è contenuta in una lettera inviata dalla commissaria europea alla Giustizia, Vera Jourova. In particolare Bruxelles vuole sapere se sono stati utilizzati i dati personali dei cittadini europei e vuole “capire in che modo i dati degli utenti di Facebook ...

Papa Francesco : “Chi va con le prostitute è un criminale”/ “Non è fare l’amore - ma torturare le donne” : Il Papa denuncia coloro che vanno con le prostitute obbligate da sfruttatori a vendere il loro corpo con la violenza: sono dei criminali, ha detto, è un atto di tortura(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:20:00 GMT)

Lega - Salvini : “Non riporteremo Renzi e Pd al governo”/ “Chiederemo in Parlamento voti per governare” : Lega, Salvini: “Non riporteremo Renzi e Pd al governo. Chiederemo in Parlamento voti per governare”. Le ultime notizie sulla strategia del Carroccio e sul leader del centrodestra(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:28:00 GMT)

“Chi torna a casa e chi resta in gioco”. Isola - il verdetto del pubblico. Filippo - Nadia - Cecilia e Paola : tutti in trepidazione - ma c’è posto solo per due. E quando Alessia Marcuzzi legge il secondo nome - un momento di ‘panico’ : non sa se vuole più rientrare : Isola dei Famosi, diretta importantissima: la settima puntata è quella in cui, tra le altre cose, si conoscerà il destino dei quattro ex naufraghi che hanno vissuto gli ultimi giorni sull’Isola che non c’è, lontano dal gruppo, che non ne conosce nemmeno l’esistenza. E infatti Alessia Marcuzzi, ancora prima di aprire il collegamento, lo ricorda a Mara Venier, ormai regina degli spoiler al reality di Canale 5. Ancora: ci ...

Notte degli Oscar - “Chiamami col tuo nome” di Guadagnino vince il premio per la miglior sceneggiatura non originale : «L’Oscar è l’uomo ideale: tiene le mani a posto, non dice mai cose fuori luogo e soprattutto non ha un pene. È esattamente l’uomo di cui c’è bisogno oggi a Hollywood». Non ci va leggero Jimmy Kimmel nella sua introduzione della novantesima cerimonia di premiazione degli Oscar che come ci si aspettava è centrata sul nuovo ruolo delle donne e delle m...

“Chiediamo perdono ma Oxfam Italia non c’entra nulla con gli abusi” : “Chiediamo perdono ma Oxfam Italia non c’entra nulla con gli abusi” Appello di Maurizia Iachino, presidente della sezione Italiana della ong: “Non cancellare il lavoro corretto di tanti di noi” Continua a leggere

Neve in Versilia - in spiaggia scatta la gag : “Chi lo ha detto che i bagnini non lavorano d’inverno?”. E il video diventa virale : Le sdraio, l’ombrellone, i pattini di salvataggio… e la Neve. E’ l’insolito scenario con cui si è presentata questa mattina la spiaggia della Versilia, in Toscana. A Massa, allo stabilimento balneare “Il Girasole”, il bagnino Alessandro Bigini ne approfitta per inscenare una gag. “Poi dicono che i bagnini non lavorano d’inverno. Siamo qui ad aspettare le foche monache, ora ci arriva un carico di ...

“Chi non salta 5 stelle è”. Il berlusconismo si aggiorna - il sindaco di Gaeta aizza il pubblico contro il ‘nuovo nemico’ : Il vecchio slogan sui comunisti non fa più effetto, così il sindaco di Gaeta, Cosimino Mitrano, fervido berlusconiano, ha animato il pubblico intonando un coretto perfettamente fedele allo spauracchio brandito dal Cavaliere in ogni dove: il M5S. E proprio nella giornata di ieri, all’Hotel Mirasole International di Gaeta, dove era in corso un incontro coi candidati di Forza Italia al Senato, alla Camera, alla presidenza della Regione e al ...

“Le ultime immagini da viva. Perché era proprio lì?”. Giallo Pamela Mastropietro - a “Chi l’ha visto?” spunta un filmato inedito che fa saltare sulla sedia la madre : “Ecco cosa non torna” : “Perché Pamela comprò una siringa se lei non ne faceva uso?” “Il buco sul polso forse per far credere a un’overdose?” Sono solo alcuni degli interrogativi che si pone ‘Chi l’ha visto?’, che ieri sera ha mandato in onda un servizio sul caso di Pamela Mastropietro, la 18enne romana fatta a pezzi e chiusa in due trolley abbandonati nella campagna di Macerata. Le immagini trasmesse dalla ...

Hamsik : “Chiedo scusa ai tifosi - non era il vero Napoli” : Hamsik: “Chiedo scusa ai tifosi, non era il vero Napoli” “Ci scusiamo con i nostri tifosi. Ieri sera non era il vero Napoli. Non possiamo permetterci prestazioni come questa e presentarci in questo modo in Europa. In campionato siamo competitivi e dobbiamo diventarlo anche competizioni europee”. Così Marek Hamsik sul suo sito ufficiale ha commentato […] L'articolo Hamsik: “Chiedo scusa ai tifosi, non era il ...

Agenzie di stampa - altolà del vincitore della gara pubblica : “Chi ha perso non cerchi di cambiare le regole” : Che piaccia o meno il risultato, l’esito della gara tra le Agenzie stampa per la fornitura di servizi d’informazione all’amministrazione pubblica non si tocca. L’altolà davanti alle intemerate di chi, uscito sconfitto, vorrebbe cambiare le regole del gioco ex post, è dell’agenzia Dire che, assieme a Mf-Dow Jones, ha vinto il primo lotto (26,4 milioni di euro su tre anni) bandito con la nuova procedura voluta dal ...