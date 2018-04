Chi l’ha visto anticipazioni dell’11 aprile | l’appello della famiglia Vannini

Anticipazioni Chi l’ha visto - puntata 11 aprile 2018 : Chi l’ha visto, Anticipazioni puntata di mercoledì 11 aprile: Federica Sciarelli ospita in studio la famiglia di Marco Vannini Come ogni mercoledì ritorna l’appuntamento con Chi l’ha visto, il programma condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai 3. Questa settimana la giornalista napoletana riaccende i riflettori sulla morte di Marco Vannini, il ragazzo di Cerveteri freddato da un colpo di pistola il 17 maggio del ...

“Eccoli!”. Paparazzi scatenati per Maddalena Corvaglia e il nuovo fidanzato. L’ex velina esce allo scoperto con ‘l’amico di vecChia data’ che l’ha conquistata : le foto che inChiodano la coppietta : Maddalena Corvaglia qualche tempo fa ha messo fine al suo matrimonio con Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, per cui si era trasferita in America e con cui ha avuto una figlia, Jamie, che ha da poco compiuto sei anni. L’ex velina di Striscia la Notizia però, come testimonia ”Chi”, ha un nuovo amore con cui è stata fotografata durante una spensierata giornata in giro per Milano. Il fortunato si chiama si chiama ...

RiChiesta amicizia Facebook dall’hacker Martina Colaninno di nuovo in scena ma è una bufala : Torna alla ribalta la Richiesta di amicizia della presunta hacker Martina Colaninno su Facebook. Come accaduto anche il mese scorso, ecco che un profilo social reale è stato etichettato come pericoloso perché appartenente ad un sistema in grado di agganciarsi all'account social e dunque rubare dati ed identità. La bufala, perché di questo parliamo senza alcun ombra di dubbio, è particolarmente diffusa in queste ore e sta allarmando non pochi ...

«Mio figlio Nicola non beveva ma l’ha ucciso l’alcol : fermiamo la strage» Chi era : foto : Parla il papà di Nico, morto dopo la sbronza di una sera «Sono ragazzi normali, ma per 6 giorni alla settimana»

Cyberbullismo - l’hater della velina MIkaela beccato da Brumotti : “Chiedo scusa” : Cyberbullismo, l’hater della velina MIkaela beccato da Brumotti: “Chiedo scusa” L’inviato di Striscia la notizia è andato a stanare il “Falco” Continua a leggere

Anticipazioni Chi l’ha visto - puntata mercoledì 4 aprile : Chi l’ha visto, Anticipazioni puntata di mercoledì 4 aprile: Federica Sciarelli si occuperà del caso di Alessandro Fiori Tutto pronto per una nuova puntata di Chi l’ha visto, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai 3. Ecco alcune Anticipazioni sulla puntata del 4 aprile che si occuperà, tra le varie storie, del caso di Alessandro Fiori. Chi l’ha visto 2018: ...

Alessandro Fiori/ Morto a Istanbul : infarto o omicidio? (Chi l’ha visto) : Il mistero di Alessandro Fiori, il manager italiano scomparso a Istanbul e ritrovato senza vita in mare con ferite alla testa, sarà al centro della puntata di “Chi l’ha visto?”.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:30:00 GMT)

Chi l’ha visto?/ Anticipazioni : il mistero di Alessandro Fiori - le ultime con Federica Sciarelli (4 aprile) : Chi l'ha visto? Anticipazioni e casi della puntata di oggi, mercoledì 4 aprile 2018. Federica Sciarelli si occuperà del mistero di Alessandro Fiori con l'inviato in collegamento.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:42:00 GMT)

“Ha scelto!”. UeD : Nilufar l’ha fatto per la prima volta. Il percorso della Addati è stato difficile e le critiche non sono mancate. Adesso però ha stupito tutti : “Erano in macChina…”. Qualcuno l’ha presa malissimo : Ancora troppa indecisione per Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Il pubblico di Uomini e Donne sta iniziando a spazientirsi e a chiedersi quando le due troniste annunceranno la loro scelta che per ora sembra essere ancora abbastanza lontana. Per Sara sono rimasti in studio Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, per Nilufar Addati invece Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. Ma in particolare i fan del trono classico hanno puntato gli occhi ...

Wolverine non ce l’ha fatta - morto il lupo investito a Natale : “Addio fiero vecChietto” : “La peggior vigilia di Pasqua che il Canc potesse avere”, scrivono su Facebook i veterinari che per mesi hanno curato il lupo recuperato poco prima di Natale a Borgone di Susa, in Piemonte.Continua a leggere

Sinistra anno zero : perché è scomparsa e Chi l’ha uccisa : Matteo Renzi ha trascinato il suo partito dai massimi al minimo nel giro di pochi anni. Ma la crisi del Pd è lo specchio di una forza che non riesce ad ascoltare i suoi vecchi elettori. Che ora guardano ai Cinque stelle. E non solo......

Turchia - Chi l’ha visto : “Ritrovato il corpo di Alessandro Fiori - l’italiano scomparso a Istanbul” : “È stato ritrovato il cadavere di Alessandro Fiori“, il 33enne scomparso a Istanbul nei giorni scorsi, a Sarayburnu, una zona di Istanbul, e, secondo la trasmissione di Chi l’ha visto sarebbe stato anche riconosciuto dal padre. Il corpo dell’uomo, secondo quanto apprende l’Ansa, è stato ritrovato con il cranio fracassato ed è stato inviato all’Istituto di medicina forense locale per accertarne l’identità ...

“Tu…”. Italiani scomparsi in Messico - choc a “Chi l’ha visto?”. Trasmessa un’intercettazione agghiacciante che potrebbe far luce sulla sorte dei nostri connazionali svaniti nel nulla : Da quasi due mesi di loro si sono perse le tracce. Vincenzo Cimmino, Raffaele e Antonio Russo, i 3 Italiani scomparsi in Messico lo scorso 31 gennaio sembrano svaniti nel nulla. Nelle settimane scorse le indagini avevano portato all’arresto di 3 agenti della polizia messicana sospettati di aver consegnato a un gruppo armato. Adesso arriva una mezza conferma durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto. Federica Sciarelli, che si occupa del ...

“È lei”. Resti umani nel pozzo. La notizia terribile. Scomparsa nel 2010 - di lei si era occupata per mesi “Chi l’ha visto?” : Una scoperta macabra che potrebbe far luce su un mistero che dura da 8 anni. A Porto Recanati, in provincia di Macerata, in un pozzo utilizzato per i rifiuti nei dintorni dell’Hotel House – un grattacielo multietnico fatiscente regno di degrado e spaccio di droga – sono stati ritrovati i Resti di una ragazza. Lo hanno scoperto gli investigatori di Guardia di Finanza e Polizia con l’aiuto dei vigili del fuoco che stavano ...