“Che tragedia” Musica di nuovo in lutto per la morte della star | a soli 36 anni A dare

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Una notizia che ha sconvolto il mondo, unaorribile arrivata a36e dietro la quale ora stanno indagando gli investigatori, ancora dubbiosi sulle reali circostanza dell’accaduto. Un volo incredibile, giù da un balcone, poi lo schianto violento al suo che non ha lasciato scampo. Inutile l’arrivo dei soccorritori, allertati prontamente dai testimoni che si sono trovati di fronte l’agghiacciante scena. Così ha perso la vita Timmy Matley, nome d’arte di Timothy Thomas Matley, cantante e leader del gruppo The Overtones, scoperto e lanciato quasi per caso dalla Warner Bros e capace di conquie la scenaprima britca e poi internazionale a partire dal 2010, quando era iniziata la loro scalata al successo. Una band capace di vendere oltre 500mila copie soltanto del loro primo album, Good Ol’ Fashioned Love. ...