Charlotte Casiraghi è incinta Sposa Dimitri Rassam dopo la nascita del figlio? Al quarto

Charlotte Casiraghi - spunta l’anello di fidanzamento (ed è clamoroso). Tutto vero - quindi : nozze imminenti con Dimitri Rassam. La principessa ha tentato in tutti modi di nascondere la mano sinistra - ma non c’è mica riuscita… : C’è l’anello. quindi è Tutto vero, avevano ragione i rumor che si rincorrono da settimane: Charlotte Casiraghi è ufficialmente fidanzata e presto, allora, sposerà Dimitri Rassam. I preparativi delle nozze, dicono, sono già iniziati e, a quanto pare, le nozze verranno festeggiate anche in Italia. A Pantelleria, si mormora. Ci si aspettava un annuncio ufficiale del Principato di Monaco in occasione del recente Ballo della Rosa, ...

“Dove e quando”. Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassan - il sì è vicino. Il matrimonio - a quanto pare - avverrà prima del previsto. E sarà super glamour - giura chi sa già tutto. Ma tanto “lo annunceranno a breve” : Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam presto sposi. Il rumor risale alla settimana scorsa e adesso le voci si fanno più insistenti. Con tanto di dettagli sulle nozze. La secondogenita di Carolina di Monaco e del marito Stefano, morto nel 1990, e il figlio di Carole Bouquet sarebbero pronti a giurarsi amore eterno, scrive sempre il magazine spagnolo Hola!, che da sempre è molto vicino alla famiglia reala monegasca. Eravamo rimasti alla ...

Charlotte Casiraghi scrive un libro di filosofia con il suo professore del liceo di 70 anni : La principessa che ama la filosofia: così potrà essere ricordata la figlia di Carolina di Monaco, Charlotte Casiraghi, che ha scritto un libro a quattro mani con il suo insegnante di liceo Robert Maggiori, 70 anni, proprio a tema filosofico. Prima voce: l'amore."Si poneva molte domande, come tutti gli allievi, ma era più tenace degli altri nel cercare le risposte. La filosofia è stata una scoperta che le stava bene, ...