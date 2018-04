Champions | impresa Roma Manolas | “ci abbiamo creduto fino in fondo”

Champions - impresa Roma. De Rossi : “fatto qualcosa di incredibile” : “Un trionfo, per la dimensione della Roma, per la nostra storia, è qualcosa di incredibile. Ma ora non dobbiamo pensare di aver fatto un miracolo, dobbiamo continuare a giocarci questa competizione per cercare di arrivare fino in fondo”. Così Daniele De Rossi dopo il 3-0 al Barcellona che porta la Roma in semifinale di Champions. “È una della gioie più belle da quando sono qui” ha aggiunto il capitano giallorosso. Eravamo ...

VIDEO Grazie Roma. Lo Stadio Olimpico canta a squarciagola per l’impresa contro il Barcellona - 60mila in lacrime per la semifinale di Champions League : Un popolo intero quasi incredulo, 60mila spettatori sugli spalti attoniti per aver assistito dal vivo a un’impresa mitologica, per aver vissuto dal vivo una notte da leggenda. La Roma ribalta il Barcellona per 3-0 e si qualifica alle semifinali della Champions League 2018 di calcio. Al termine della partite tutto lo Stadio Olimpico ha cantato a squarciagola Grazie Roma, l’inno della squadra che ha regalato una serata incredibile. Di ...

Roma da leggenda - è una Champions SPQR : l’Impero è tornato in Europa - un’impresa firmata “Di Francesco” : Scettici ammutoliti ovunque in Europa, dal Derby del Mediterraneo tra Roma e Barcellona e quello tutto inglese del profondo nord tra City e Liverpool. Le due squadre più forti del mondo eliminate a sorpresa da outisder che nel rispettivo campionato sono entrambe al 4° posto e lottano per ottenere di nuovo anche per il prossimo anno la qualificazione in quella Champions League in cui quest’anno stanno dando spettacolo. In beffa alle quote ...

Roma-Barcellona 3-0. Impresa storica - vince e va in semifinale di Champions League : Rimonta storica della ROMA, che all'Olimpico batte 3-0 il Barcellona nella gara di ritorno dei quarti e vola in semifinale. Decidono le reti di Dzeko, De Rossi su rigore e Manolas. All'andata al Camp Nou i giallorossi avevano perso 4-1.

Champions League - Roma-Barcellona 3-0 : impresa straordinaria - è semifinale! : ROMA - Incredibile, impensabile, contro ogni pronostico. È successo davvero davanti alle lacrime di un Olimpico a bocca aperta. La Roma è in semifinale di Champions League dopo aver ribaltato con uno ...

LIVE Roma-Barcellona - DIRETTA Champions League : 3-0 - IMPRESA LEGGENDARIAAAAA! Roma in semifinale : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Roma-Barcellona Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Barcellona, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018. Allo Stadio Olimpico andrà in scena una partita che si preannuncia pirotecnica, emozionante e vibrante: i giallorossi proveranno a rimontare il 4-1 maturato al Camp Nou, la corazzata catalana dovrà semplicemente amministrare per qualificarsi alle semifinali e proseguire la ...

Champions : impresa Roma - è in semifinale : 22.36 Il miracolo è realtà: la Roma compie l'impresa impossibile battendo 3-0 all' Olimpico il Barcellona ribaltando l'1-4 del Nou Camp. Per i giallorossi è semifinale di Champions League. Subito una chance per Sergi Roberto, ma la Roma sblocca già al 6': perfetto lancio di De Rossi per Dzeko che si incunea fra i centrali catalani e insacca. Barça frastornato, Schick e Dzeko sfiorano il bis. Nella ripresa giallorossi al raddoppio al 58': Piquè ...

Roma-Barcellona - ritorno quarti Champions League : i giallorossi a caccia di un’impresa storica all’Olimpico : Domani sera servirà un’impresa storica alla Roma per ribaltare il risultato con il Barcellona, nel ritorno dei quarti di finale della Champions League. I giallorossi sono stati infatti sconfitti con il pesante passivo di 4-1 nella gara di andata al Camp Nou e dovranno giocare la partita della vita allo Stadio Olimpico per sognare l’accesso in semifinale. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di Roma-Barcellona. Partiamo da un dato ...