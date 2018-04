: #UCL | 'Evidente imparzialità. Bisogna cambiare designatore ogni 2 o 3 anni e introdurre il VAR anche in Champions'… - DiMarzio : #UCL | 'Evidente imparzialità. Bisogna cambiare designatore ogni 2 o 3 anni e introdurre il VAR anche in Champions'… - Gazzetta_it : #ChampionsLeague, Agnelli contro #Uefa e #Collina: 'Presunzione e vanità, introdurre subito la #Var'… - Eurosport_IT : Juventus beffata al Bernabeu, Agnelli non ci sta! ?? 'L'arbitro non ci ha capito niente' ? -

Infuriano le polemiche in casa Juve dopo la qualificazione sfumata per il rigore nel recupero. Durissimo il presidente Andrea: "Abbiamo una serie di Paesi che hanno implementato il Var e vedendo le partite recenti delle squadre italiane un processo di accelerazione sul Varva portato avanti. Qualche riflessione sul designatore (Collina,ndr) e sulla sua evidente vanità va fatta". Più pragmatico Allegri: "Sul rigore la dinamica è la stessa di quello su Cuadrado non dato all'andata".(Di mercoledì 11 aprile 2018)