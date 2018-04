Champions | 2-1 al City | Liverpool in semifinale

Video/ Manchester City Liverpool (1-2) : highlights e gol della partita (Champions league - quarti) : Video Manchester City Liverpool (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita, valida come ritorno dei quarti di Champions league. Reds in semifinale!.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:00:00 GMT)

Champions League - Manchester City-Liverpool 1-2 : Salah in semifinale - Guardiola espulso : Manchester , Inghilterra, - La 'comeback' non riesce. Niente rimonta per il Manchester City di Guardiola, che dopo il 3-0 di Anfield perde anche all'Etihad, 2-1, contro il Liverpool di Klopp. Serata ...

Il Liverpool punisce ancora il City : 1-2 e Reds alle semifinali di Champions : Al Manchester City di Pep Guardiola non riesce la rimonta pazzesca contro il Liverpool di Jurgen Klopp. I Citizens ci hanno provato a mettere sotto i Reds che però hanno sempre mantenuto il sangue ...

Champions League - Manchester City-Liverpool : come seguirla in Tv : La serata Champions di domani non prevede solo la sfida tra Roma e Barcellona (clicca più per sapere dove seguirla in Tv), ma anche un match interessante per tutti gli appassionati di calcio inglese. All’Etihad Stadium si sfidano infatti Manchester City e Liverpool con i Reds che partono ovviamente da favoriti grazie alla vittoria per […] L'articolo Champions League, Manchester City-Liverpool: come seguirla in Tv è stato realizzato ...

Champions : City e italiane - il sogno di una goleada : Guai ai vinti. Il weekend di campionato riscatta solo parzialmente le squadre uscite con le ossa rotte dall'andata dei quarti di finale di Champions rendendo in ardua salita il tentativo di riscatto ...

Probabili Formazioni Manchester City-Liverpool - Ritorno Quarti di Finale Champions League 10-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Liverpool, Champions League 2017/2018, Ore 20.45: Aguero ancora in dubbio nei Cityzens; Reds che dovrebbero recuperare Salah. Si riparte con la seconda sfida tra le due inglesi, ma questa volta i Quarti di Finale di Champions League avranno come palcoscenico l’Ethiad Stadium. Cityzens che vengono dalla sconfitta pesante rimediata contro il Manchester United, che non gli ha permesso di ...

Champions League - bus del City assaltato : Guardiola diventa una furia ad Anfield : L'accoglienza non è certo stata delle migliori. Bus del City bersagliato dai tifosi del Liverpool: lancio di bottiglie, lattine, fumogeni e qualsiasi altro oggetto buono per creare dei danni. Nessun ...

Champions - assalto a bus City : Uefa apre inchiesta sul Liverpool : NYON - L'Uefa ha aperto una inchiesta sull'assalto portato dal tifosi del Liverpool al bus del Manchester City prima della gara di andata dei quarti di finale di Champions League, giocata ad Anfield ...

Champions - tifosi del Liverpool assaltano il bus del Manchester City : Brutta accoglienza per il Manchester City ad Anfield, per l'andata dei quarti di Champions. Il pullman che trasportava la squadra di Guardiola è stato preso d'assalto all'arrivo allo stadio del ...

Calcio - Champions League 2018 : notte da sogno ad Anfield. Il Liverpool manda ko il Manchester City - finisce 3-0! : L’andata dei quarti di finale di Champions League non poteva andare meglio per il Liverpool. I Reds hanno letteralmente schiantato il Manchester City per 3-0, sfoderando una prestazione da ricordare, sottolineata perfettamente dalla solita meravigliosa cornice di Anfield, che ha reso la serata magica. Il passivo è pesante, ma rispecchia perfettamente i valori visti in campo. Il City è stato irriconoscibile, certamente per demeriti propri, ...