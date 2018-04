CF | ministri per 623 ore in volo nel 2017

Paolo Gentiloni : grazie ai ministri - onorato per aver servito Paese : "Eletti i presidente delle Camere , auguri!, il Governo ha dato le dimissioni e si occupa solo di 'affari correnti'. Voglio ringraziare ministre e ministri, tutto il governo. Sono orgoglioso di questa ...

Conferme e sconfitte per ministri di Gentiloni. Fuori Mnniti - Franceschini e Pinotti : Conferme e sconfitte per i ministri del governo. Mentre Paolo Gentiloni si avvia a vincere il collegio Roma 1 dell'uninominale della Camera, la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, si afferma a Bolzano con il 41,23 %. Bene anche Luca Lotti, il ministro dello Sport, si afferma a Empoli con il 40,5% e il ministro dell'Economia, e Pier Carlo Padoan vince a Siena contro il responsabile economia della Lega, ...

La presentazione dei ministri di Di Maio è stata vista da 1 - 5 milioni di persone : La diretta Facebook della presentazione della squadra di governo del Movimento 5 stelle pubblicata sulla pagina ufficiale del candidato premier Luigi Di Maio il primo marzo è stata vista da 1,5 ...

Slovacchia - amico di ministri e parente di ‘ndranghetisti : chi è l’imprenditore arrestato per l’omicidio Kuciak : Quando si parla di Vadalà a Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria, si pensa subito al boss Domenico Vadalà conosciuto come “Micu u lupu”. Non arrivano certamente al suo livello Antonino e Bruno Vadalà, due dei tre imprenditori arrestati in Slovacchia per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak. Tuttavia sono figli di Giovanni Vadalà detto “cappiddazzu” e descritto in alcune carte giudiziarie come un soggetto “di sicuro spessore criminale ...

Elezioni - i complimenti di Renzi a Casalino : “Lista ministri M5S? Brillante operazione di marketing” : A Bersaglio Mobile (La7) Enrico Mentana intervista Matteo RenziRenzi finisce per complimentarsi con Casalino per l’operazione, la discussione finisce sulla lista dei ministri proposta dal Movimento 5 Stelle definita dal leader del Pd “una Brillante operazione di marketing” utilizzata 2per far dimenticare lo scandalo dei rimborsi”. Di fronte all’insistenza di Mentana, L'articolo Elezioni, i complimenti di Renzi a ...

Elezioni - Di Maio a La7 presenta quattro ministri M5s : “La mia squadra di governo sarà di 18 persone” : Pasquale Tridico, economista, per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Alessandra Pesce, dirigente Mipaf, all’Agricoltura; Giuseppe Conte, professore di Diritto Privato, per il Ministero della Pa, de-burocratizzazione e meritocrazia; Lorenzo Fioramonti, economista (e unico dei 4 candidati nelle liste M5S), al Mise. Sono alcuni dei componenti della possibile squadra di governo M5S presentati a Dimartedì (La7) da Luigi Di ...

Luigi Di Maio invia la lista dei ministri ma non torna al Colle : profilo istituzionale per accreditarsi come forza di governo : Apparire vincente e uomo delle Istituzioni. Luigi Di Maio, in questa tappa finale del suo rally di campagna elettorale, ha il passo di chi vuol dimostrare di essere già dentro la macchina governativa. Quindi prima - qualche giorno fa - sale al Colle per parlare con il numero due, il segretario generale Ugo Zampetti, e poi invia - oggi - per mail la lista dei ministri scelti da lui, uno per uno, se M5s sarà chiamato a formare il ...

Di Maio sale al Quirinale ma fallisce la richiesta di avallo ai superministri : Su tre ministeri di peso Luigi Di Maio voleva sondare il gradimento del presidente Sergio Mattarella. Economia, Interno ed Esteri: quelli che in ogni governo tracciano le linee fondamentali della politica di un governo. Il candidato premier del M5S ha una rosa di nomi e cercava un feedback preventivo del Capo dello Stato, anche per evitare bocciatu...

Di Colle e di governo. Di Maio dispiega la strategia. Al Quirinale per un primo contatto : 'Invieremo la lista dei ministri a Mattarella' - ... : ... quando il presidente Sergio Mattarella, risultato elettorale alla mano, darà l'incarico per formare il nuovo governo e Di Maio vuol apparire sin da subito il leader di una forza politica capace di ...

Di Colle e di governo. Di Maio dispiega la strategia. Al Quirinale per un primo contatto : "Invieremo la lista dei ministri a Mattarella" : Prima le indiscrezioni su un "corteggiamento", poi la salita al Quirinale per far vedere che il Movimento 5 Stelle può essere forza di governo. "I canali con il Colle sono aperti", dicevano giovedì sera alcuni componenti dello staff di Luigi Di Maio, mentre il candidato premier era chiuso nel suo ufficio a prendere contatti per completare la squadra dei ministri da annunciare prima del voto. Squadra che è stata composta ...

Elezioni : Di Maio - super squadra ministri - no solito schifo : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Speriamo che grazie al consenso dei cittadini” la squadra che verrà presentata la prossima settimana “possa diventare il governo di cambiamento di questo Paese”. Lo ha detto Luigi Di Maio in diretta Facebook. “Con molta emozione vi dico che è una super squadra, è composta da uomini e donne di buona volontà e ve li farò conoscere personalmente la prossima settimana. Ma intanto ...

Squadra di governo vista Colle. Meno 20 ministri per Di Maio - donne nei ruoli chiave : Saranno Meno di venti i ministri che il Movimento 5 stelle proporrà agli italiani prima delle elezioni. Luigi Di Maio sta limando gli ultimi dettagli, chiuso nel comitato elettorale con tutto lo stato maggiore. La lista è completa. Ministeri chiave saranno affidati alle donne. Rimane solo una casella da riempire, non è chiaro se sia quella degli Esteri o dell'Economia. Questione di ore.La Squadra non verrà annunciata ...

Vertice per i ministri con Casaleggio. E anche Gentile dice “no” al Movimento 5 Stelle : L’ultimo no a Luigi Di Maio arriva dritto dalla storia del calcio. Ed è un tackle che fa male: Claudio Gentile, ex difensore della Juve e della Nazionale, eroe del Mundial ’82, la saracinesca contro cui andò a sbattere più volte anche Maradona, ha detto che non se la sente di fare il ministro dello Sport in un governo M5S. Dopo qualche telefonata d...

Il primo ministro dell’Australia ha detto che vieterà i rapporti sessuali tra i suoi ministri e il loro personale : Il primo ministro dell’Australia, Malcolm Turnbull, ha detto che vieterà i rapporti sessuali tra i suoi ministri e il loro personale, introducendo una modifica al codice di condotta ministeriale. La decisione è arrivata dopo la diffusione della notizia che il The post Il primo ministro dell’Australia ha detto che vieterà i rapporti sessuali tra i suoi ministri e il loro personale appeared first on Il Post.