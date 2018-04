Centro Astalli | «Meno arrivi | ma non è detto che sia una buona notizia»

Migranti - Centro Astalli : “Calati gli arrivi - ma aumentate le difficoltà dell’accoglienza. Molti dormono in strada” : Calano gli arrivi di rifugiati in Italia. Nel 2017 sono stati 62.067 in meno rispetto all’anno precedente, ovvero 119.369 contro i 181.436 del 2017. Ma l’obiettivo di un sistema di accoglienza unico e con standard uniformi è ancora lontano, anzi aumentano le difficoltà di accesso alla protezione per chi chiede aiuto. A dirlo, con il suo Rapporto Annuale, è il Centro Astalli. “È necessario uscire dalla dicotomia e avere un unico ...

I gesuiti del Centro Astalli : "Calo dei migranti non è buona notizia" : Il Centro Astalli è intervenuto sulle statistiche riguardanti gli arrivi dei migranti. Il servizio dei gesuiti per i rifugiati, che ha sedi dislocate nelle principali città d'Italia, ha sottolineato come la diminuzione degli sbarchi possa non rappresentare un fattore positivo."Il calo del numero di persone che arriva in Europa in cerca di protezione non è necessariamente una buona notizia" dato che viene registrato un aumento delle "difficoltà ...

Migranti - Centro Astalli : "Il 40 per cento di chi arriva dalla Libia soffre per le violenze e i traumi subiti" : Nel suo report annuale il servizio dei gesuiti per i rifugiati denuncia il preoccupante esito delle visite psichiatriche e l'inadeguatezza della rete di...

Palermo : cacciato da bar - Centro Astalli 'nessun razzismo - città è accogliente' (2) : (AdnKronos) - Il Centro Astalli gestisce lo Sprar, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che può contare su 30 posti, e poi il Centro diurno operativo grazie all'attività dei volontari. "Dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 accogliamo i migranti offrendo loro ogni tipo di s