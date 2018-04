Cementificio Cagnano | le autorizzazioni ci sono | ma non bastano a rasserenare gli animi

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 11 aprile 2018) L'Aquila - Il WWF Abruzzo Montano è vicino al Comitato Aternoaria che sta lottando per tutelare la salute pubblica, così si esprime il Direttivo del WWF Abruzzo Montano in merito alla vicenda deldiAmiterno, in cui sarà possibile bruciare il famigerato CSS, ossia il combustibile solido secondario derivante dal trattamento dei rifiuti. Leregionali ci, ma purtroppo ciò non basta aglidei cittadini che dovranno convivere con l’attività di tale stabilimento. Infatti l’impiego di CSS nei cementifici, in sostituzione di percentuali variabili di combustibili fossili, causa la produzione e l’emissione di metalli pesanti, tossici per l’ambiente e dannosi per la salute, in misura significativamente superiore rispetto a quella rilevabile in seguito all’utilizzo dello stesso combustibile in impianti ...