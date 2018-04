Cecilia Capriotti contro Francesca Cipriani | “Ha simulato attacchi di panico”

Isola dei Famosi - Barbara D'Urso zittisce Cecilia Capriotti dopo quella frase su Alessia Mancini mamma : Subito dopo l'eliminazione di Alessia Mancini nella semifinale de L'Isola dei Famosi , Barbara D'Urso ha commentato con diversi ospiti in studio, tra cui Cecilia Capriotti , gli ultimi giorni del ...

Isola dei Famosi 2018 - Cecilia Capriotti : "Francesca Cipriani è diversa lontano dalle telecamere" (video) : Che questa sia stata un'edizione molto agitata dell'Isola dei Famosi è fuori dubbio, com'è altrettanto certo il fatto che sia state tra le più litigiose di sempre. In 13 edizioni, raramente si sono viste schermaglie di questo livello, mai arrivate alle mani, ma non è mancato tanto in determinate situazioni. Amaurys Perez e Franco Terlizzi ne sanno qualcosa.La solidarietà femminile è stato un optional per le naufraghe presenti sull'Isola e ...

Cecilia Capriotti contro Alessia Mancini a Mattino 5 : “È una stratega” : Mattino Cinque: Alessia Mancini contestata da Cecilia Capriotti A poche ore dalla semi finale dell’Isola 13, Cecilia Capriotti, ospite a Mattino 5, ha rotto il silenzio su Alessia Mancini. La showgirl ha preso posizione riguardo alle lite tra Jonathan e l’ex letterina di Passaparola. La Capriotti ha difeso Kashanian, sottolineando che sull’Isola dei famosi non ha trovato un gruppo di donne coeso e solidale. La pecca delle ...

Isola dei famosi - da Barbara D'Urso il gelo tra Marco Ferri - Cecilia Capriotti ed Eva Henger : 'Dietro le quinte...' : La resa dei conti a Domenica Live . Da Barbara D'Urso arriva direttamente dall' Isola dei famosi Marco Ferri , e l'incontro con le ex naufraghe Eva Henger e Cecilia Capriotti è decisamente gelido. La ...

Fiori d'arancio e abito bianco per l'ex naufraga Cecilia Capriotti? : Ora, però, Cecilia Capriotti ha fatto impazzire il mondo del gossip con alcune fotografie tra abiti da sposa . Tutti gli articoli su Cecilia Capriotti Svelato il mistero La ex naufraga Cecilia ...

Marco Ferri zittisce Filippo Nardi e Cecilia Capriotti a Domenica Live : Filippo Nardi e Cecilia Capriotti: il confronto con Marco Ferri a Domenica Live Marco Ferri ospite oggi in diretta a Domenica Live si è confrontato immediatamente con Filippo Nardi e Cecilia Capriotti, in seguito alle accuse che i due ex naufraghi avevano avanzato sul suo orientamento sessuale. Barbara d’Urso ha mostrato attraverso un servizio ciò che era accaduto quando Ferri stava ancora sull’Isola dei Famosi. L’ex ...

Cecilia Capriotti : “All’Isola hanno un’attenzione in più con Alessia Mancini” : Isola dei Famosi: Cecilia Capriotti a Casa Signorini torna ad attaccare Alessia Mancini Cecilia Capriotti è tornata a parlare di Alessia Mancini. A detta dell’ex naufraga, la moglie di Flavio Montrucchio avrebbe un’attenzione in più da parte della produzione dell’Isola dei Famosi. Cecilia lo ha detto nel corso dell’ultima puntata di Casa Signorini, il format […] L'articolo Cecilia Capriotti: “All’Isola ...

Pietro Tartaglione : “Come stanno le cose con Cecilia Capriotti”. I due se le erano dette di tutti i colori dopo un caso scoppiato sull’Isola dei Famosi. Neanche a dirlo c’era andata di mezzo Rosa Perrotta… E ora? Il faccia a faccia : Iniziamo subito facendo un passo indietro: a Pietro Tartaglione proprio non era andato giù il gossip sussurrato da Cecilia Capriotti, ovvero che una ragazza fidanzata del cast dell’Isola ci avrebbe provato con Marco Ferri… La Capriotti non ha mai fatto il nome di Rosa Perrotta, ma in molte lo hanno pensato visto che l’ex tronista è l’unica impegnata insieme a Elena Morali, promessa sposa di Scintilla. Pietro – in un’intervista a ...

Pomeriggio 5 - Marco Ferri contro Cecilia Capriotti : "Se fossi gay che fastidio ti darebbe?" (video) : Di tanti legami creati e rotti tra i naufraghi dell'Isola dei famosi, ce n'è stato uno particolare che coinvolge l'ormai ex naufrago Marco Ferri e Jonathan Kashanian. Ma secondo Cecilia Capriotti l'amicizia tra i due, sarebbe un po' troppo particolare. Infatti, lei sembra insinuare che il modello sia omosessuale con una battuta abbastanza eloquente "Marco è più femmina di me". Oggi a Pomeriggio Cinque, i due si sono incontrati, ma ...

Marco Ferri e Cecilia Capriotti/ Il modello è gay? Pietro Tartaglione lo difende dalle accuse (Pomeriggio 5) : Marco Ferri e Cecilia Capriotti ospiti a Pomeriggio Cinque. I due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi sveleranno chi è la naufraga che ha perso la testa per Marco?(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:22:00 GMT)