“Caterina | che succede!?” La Balivo via da Detto Fatto Un successo strepitoso | ma anche

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Cambiamenti in vista in Rai. La notizia si sta diffondendo a macchia d’olio e protagonista di questo gossip televisivo è Caterinache sta traslocando. La conduttrice di, infatti, sta lasciando il programma per approdare a nuovi lidi. Stando alle ultimissime indiscrezioni che sono trapelate in queste ore sul web, sembrerebbe che la conduttrice potrebbe lasciare la conduzione del factual show che ha portato aldi ascolti su Raidue per tornare sul canale principale dell’azienda pubblica. Secondo i rumors, sembra che il direttore di Raiuno Angelo Teodoli si stia dando parecchio da fare per il futuro lavorativo della conduttrice campana per metterla di nuovo alla guida di un programma seguito come Festa italiana nella fascia pomeridiana. Si tratta di uno slot orario che Caterina conosce molto bene, dal momento che negli anni precedenti ha condotto per ...