Catania | usavano auto servizio per le ferie | 5 indagati

Catania - usavano auto servizio per andare in villeggiatura : cinque indagati : Nella città etnea accusati di peculato i dipendenti di una società controllata dal Comune. In Abruzzo coinvolti de impiegati della Asl: sequestro di beni per 70mila euro

Catania - usavano auto servizio per andare in villeggiatura : cinque indagati : Catania, usavano auto servizio per andare in villeggiatura: cinque indagati Nella città etnea accusati di peculato i dipendenti di una società controllata dal Comune. In Abruzzo coinvolti de impiegati della Asl: sequestro di beni per 70mila euro Continua a leggere