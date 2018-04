Catania | auto di servizio per vacanze | sospesi 5 impiegati

Catania - usavano auto servizio per le ferie : 5 indagati : Nella città etnea accusati di peculato i dipendenti di una società controllata dal Comune. In Abruzzo coinvolti due impiegati della Asl: sequestro di beni per 70mila euro

Catania - usavano auto servizio per andare in villeggiatura : cinque indagati : Nella città etnea accusati di peculato i dipendenti di una società controllata dal Comune. In Abruzzo coinvolti de impiegati della Asl: sequestro di beni per 70mila euro

Catania - usavano auto servizio per andare in villeggiatura : cinque indagati : Catania, usavano auto servizio per andare in villeggiatura: cinque indagati Nella città etnea accusati di peculato i dipendenti di una società controllata dal Comune. In Abruzzo coinvolti de impiegati della Asl: sequestro di beni per 70mila euro Continua a leggere

Catania - usavano auto servizio per vacanze e svago : cinque indagati : cinque dipendenti della società Pubbliservizi, partecipata della città metropolitana di Catania, sono indagati per peculato: secondo la Procura usavano l'auto di servizio per andare in villeggiatura, ...

Catania : oggi autopsia su uomo ucciso dal padre : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - Verrò eseguita oggi l'autopsia sul cadavere di Graziano Ansaldi di 46 anni, l'uomo ucciso domenica sera dal padre, Saverio Ansaldi, di 77 anni. L'anziano dopo avere ucciso a coltellate il figlio ha ferito gravemente anche l'altro figlio, Aurelio, di 43 anni. L'aggressi

Catania : oggi autopsia su uomo ucciso dal padre : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) – Verrò eseguita oggi l’autopsia sul cadavere di Graziano Ansaldi di 46 anni, l’uomo ucciso domenica sera dal padre, Saverio Ansaldi, di 77 anni. L’anziano dopo avere ucciso a coltellate il figlio ha ferito gravemente anche l’altro figlio, Aurelio, di 43 anni. L’aggressione mortale sarebbe avvenuta al culmine di una lite nella loro abitazione nel centro storico del paese di ...

Autostrada Ragusa Catania : conoscere lo stato dei lavori : L'on. Dipasquale presenta un'interrogazione all'assessore Falcone per conoscere lo stato dei lavori della Ragusa-Catania e della Siracusa-Gela

Raddoppio Ragusa Catania e autostrada Rosolini Modica : parole e niente fatti : autostrada Rosolini Modica e Raddoppio Ragusa Catania: molte parole niente fatti. Tutti gli interventi e le notizie non incoraggianti.

Ragusa : rubava dalle auto in sosta - arrestato Gaetano Catania : Ragusa - Girava per le strade di Ragusa alla ricerca di autovetture in sosta che mostravano delle borse o oggetti di valore al suo interno. Trovato l'obiettivo metteva in atto la sua strategia per ...

Incidente stradale/ A19 Palermo-Catania - scontro tra due auto : anche un bambino tra i feriti (5 febbraio 2018) : Incidente stradale, Palermo-Catania: tamponamento tra due auto, feriti un conducente ed un bimbo. Sulla Catania-Sicuracusa auto contro mucca. Le ultime notizie di oggi, 4 febbraio 2018.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 08:58:00 GMT)