Catalogna | per Madrid è terrorismo | pioggia di critiche

Catalogna - EX PRESIDENTE PUIGDEMONT SCARCERATO/ Germania - libero su cauzione : "Combattiamo per la democrazia" : Germania, Carles PUIGDEMONT libero su cauzione: no dei tedeschi all'estradizione per ribellione alla Spagna del leader della CATALOGNA. Il Belgio rilascia tre ministri: le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 18:02:00 GMT)

Catalogna - ex capo dei Mossos a processo per sedizione e organizzazione criminale : Dopo l’arresto di Carles Puigdemont in Germania arrivano nuovi passi giudiziari nell’inchiesta generata dal referendum per l’indipendenza della Catalogna. L’ex capo della polizia catalana dei Mossos, Josep Lluis Trapero, è stato incriminato per sedizione e organizzazione criminale e rinviato a giudizio a Madrid. Con Trapero sono stati rinviati a giudizio l’ex direttore dei Mossos Pere Soler e l’ex segretario generale ...

Ancora in alto mare la scelta di un presidente per il governo della Catalogna : Come se fosse il centro del mondo. E più che la questione catalana diventa una questione internazionale, più il governo di Madrid ed il suo premier Rajoy si mettono al riparo, facendosi scudo delle ...

Catalogna - dispositivo spia e 007 spagnoli per seguire Puigdemont - Confermato il carcere : Il leader catalano è stato bloccato dalla polizia tedesca mentre attraversava in auto la frontiera fra la Danimarca e la Germania. Accusato di ribellione, rischia una condanna fino a 30 anni di ...

Giro di Catalogna 2018/ 7^ tappa streaming video e diretta tv : percorso - orario - vincitore (oggi 25 marzo) : diretta Giro di Catalogna 2018 7^ tappa streaming video e tv: percorso, orario e vincitore della settima e ultima frazione, il Montjuic per gli ultimi verdetti (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 01:37:00 GMT)

Diretta / Giro di Catalogna 2018 - 6^ tappa streaming video e tv : il gruppo lavora per la volata! : Diretta Giro di Catalogna 2018: info streaming video e tv della 6^ tappa della corsa da Vielha Val d'Aran a Torrefarrera. Percorso semplice oggi per i corridori.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 15:51:00 GMT)

DIRETTA / Giro di Catalogna 2018 6^ tappa info streaming video e tv : frazione accorciata per maltempo! : DIRETTA Giro di Catalogna 2018: info streaming video e tv della 6^ tappa della corsa da Vielha Val d'Aran a Torrefarrera. Percorso semplice oggi per i corridori.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 14:12:00 GMT)

Giro di Catalogna 2018/ 6^ tappa streaming video e diretta tv : orario - percorso e vincitore : diretta Giro di Catalogna 2018: info streaming video e tv della 6^ tappa della corsa da Vielha Val d'Aran a Torrefarrera. percorso semplice oggi per i corridori.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 02:00:00 GMT)

Catalogna - Corte : carcere per Turull : 23.42 La Corte Suprema spagnola ha ordinato la detenzione preventiva del candidato presidente della Catalogna, Turull, e di altri 4 leader indipendentisti catalani accusati di ribellione e sedizione Firmato anche un nuovo ordine di arresto europeo contro Puigdemont e i 4 ex ministri del governo del presidente catalano deposto. Tutti e cinque sono in esilio a Bruxelles. Emesso inoltre un ordine di arresto internazionale contro la leader di Erc ...