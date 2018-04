Casting Grande Fratello | in 300 da tutta la Sardegna

Grande Fratello 15 - come partecipare ai Casting : Tutti i dettagli su come partecipare alle selezioni del Grande Fratello, il programma che potrebbe cambiare la vita di ragazzi e ragazze della porta accanto.

Grande Fratello 2018 : in corso i Casting per l’edizione Nip. Ecco le prossime tappe : Barbara Palombelli Il nodo sulla conduzione non è ancora stato sciolto, almeno ufficialmente (per l’arrivo di Barbara Palombelli è ormai fatta). Ma la macchina di Grande Fratello 2018 si è già messa in moto da tempo. Sono infatti in corso da qualche settimana i casting per partecipare alla quindicesima edizione (la diciassettesima, se si conteggiano anche le due annate ‘vip’), e il grosso degli appuntamenti sarà proprio ...

Torna il Grande Fratello Nip : aperti i Casting Video : Moltissimi in questi mesi si sono chiesti quale sarebbe stata la sorte del #Grande Fratello non vip dopo l'enorme successo del vip. Inizialmente sembrava ci dovesse essere l'edizione non vip subito dopo quella vip, di durata inferiore ed il cui vincitore sarebbe stato catapultato direttamente all'#Isola dei Famosi, voce poi smentita. Come tutti sappiamo, infatti, a questa idea è stata sostituita la formula del Saranno Isolani [Video], personaggi ...

