Casa : arriva ‘building manager’ condominio - professione futuro : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – Il condominio come opportunità: il mestiere dell’amministratore può essere il futuro per molti giovani ma anche per chi ha perso il lavoro. L’Anapic, Associazione Nazionale Amministratori Professionisti Immobili e Condomini, sbarca a Roma e lancia la figura del ‘building manager”. Dai temi normativi a quelli fiscali, passando per gli aspetti ambientali e urbanistici, fino a quelli che ...

Furto nella Casa del Grande Fratello - arriva l’annuncio di Barbara D’Urso. La notizia dei ladri a pochi giorni dal via del reality si è subito diffusa a macchia d’olio - quindi - a Pomeriggio Cinque - tutta la verità : Tra le tante notizie, i giornali riportavano anche quella di un Furto nella Casa del Grande Fratello. Il reality affidato nuovamente a Barbara D’Urso è in partenza (comincerà il prossimo 17 aprile, ndr) è uno degli argomenti caldi, quindi lo scoop ha fatto ben presto il giro delle testate. Anche perché dall’appartamento allestito a Cinecittà per ospitare i ‘nip’ (o semi ‘nip) sarebbero spariti anche gli ...

Arriva la bella stagione - sistemiamo Casa : puliamo e facciamo manutenzione… ed (eventualmente) tinteggiamo : Con il bel tempo c’è maggiore disponibilità a fare qualcosa di più per tenere pulita ed in ordine la nostra abitazione. Se da una parte è forte la voglia di uscire e andarsene in qualche bella villa, mare o scampagnata, è anche vero che ciò non preclude altre attività – magari prima o dopo la gita – svegliandosi anche un po’ prima, data la luce che filtra dalle finestre… Proprio le finestre potrebbero essere ...

Quadro - si compra on line e arriva direttamente a Casa già targato" : Un primato dal punto di vista dell'innovazione e della distribuzione, che la Quadro conquista nel competitivo mondo della mobilità I Quadro4 Web Edition e i Quadro3 Web Edition sono disponibili solo ...

Sentono delle urla arrivare da una Casa : tre 15enni entrano e salvano un’anziana dalle fiamme : Rodolfo, Renato e Lorenzo sono tre adolescenti sardi che lunedì sera, dopo aver trascorso la Pasquetta insieme, hanno salvato un’anziana signora di oltre 90 anni rimasta intrappolata in casa tra le fiamme.Continua a leggere

Banche - Abi : arrivano pillole online sui mutui Casa : Teleborsa, - pillole video per dare informazioni "semplici e dirette" sui mutui casa. E' il percorso formativo e informativo lanciato dall'Abi per chi vuole acquistare casa e per chi è già titolare di ...

Rifiuta il Tso - 31enne si chiude in Casa a Padula : arrivano i vigili del fuoco : Approfondimenti Distrugge gli arredi di Villa Calvanese e aggredisce tutti: Tso per un 47enne a Castel San Giorgio 24 gennaio 2018 Tensione, questa mattina, a Padula Scalo , dove un 31enne si è chiuso ...

“Chi c’è e quando inizia”. Grande Fratello - ci (ri)siamo. Dopo l’edizione vip - arriva quella classica. E con novità che nemmeno vi immaginate. A partire dalla Casa : Grande Fratello, ci (ri)siamo. Archiviata la seconda, fortunatissima edizione vip, come promesso (o minacciato, dipende dai punti di vista) ecco quella nip, cioè la classica, con gli inquilini della Casa non famosi. quando, dove, chi lo conduce? Dopo mesi di rumor e nomi in pole position, tra cui spiccavano quelli di Barbara Palombelli e Belen Rodriguez, abbiamo una presentatrice certa, sicura al 100%: Barbara D’Urso, a proposito di ...

“Arriva lui”. Domenica In - rivoluzione. Cristina Parodi trema. Altro che “ascolti buoni” come dice la padrona di Casa e presunte sostitute donne : i vertici Rai - dicono - hanno la svolta a portata di mano : pronti? : “Le polemiche su Domenica In? Gli ascolti sono buoni”. Così, sul Corriere della Sera, Cristina Parodi taglia corto, ma a leggere i dati la verità è che lo share è tutt’Altro che buono. Anche l’ultimo scontro della Domenica, avvenuto pochi giorni dopo la dichiarazione ottimistica della sorella Parodi più grande, è finito con il solito risultato, che sconfessa definitivamente quanto detto dalla conduttrice. Domenica ...

Alla Casa Bianca arriva Larry Kudlow - l'uomo che taglia le tasse : Kennedy e di Ronald Reagan, nella cui prima amministrazione si era fatto le ossa agli inizi della carriera con la carica di direttore associato per l'economia e la pianificazione nell'Ufficio del ...

E’ arrivata la felicità 2 - sesta puntata : Orlando andrà via di Casa! : Nella sesta puntata E’ arrivata la Felicità, vedremo Orlando andare via di casa dopo l’ennesima discussione con Angelica. Nel frattempo Pietro e Nunzia avranno un’idea geniale… La seconda stagione di “E’arrivata la felicità”, la fiction che ruota intorno alle vicende di Orlando (Claudio Santamaria) e Angelica (Claudia Pandolfi), giunge alla sua sesta puntata che andrà in onda ...

È arrivata la felicità 2 - anticipazioni : Angelica va via di Casa : È arrivata la felicità 2: anticipazioni sesta puntata Non c’è stato nulla da fare, gli ascolti bassi registrati da È arrivata la felicità 2 hanno fatto prendere una decisione drastica ai vertici Rai. Se fino ad oggi la serie è andata in onda di martedì su Rai Uno, dalla sesta puntata cambieranno giorno e rete. Dal […] L'articolo È arrivata la felicità 2, anticipazioni: Angelica va via di casa proviene da Gossip e Tv.

La Casa albergo farà concorrenza ad Airbnb : arriva il condhotel : Anche in Italia approvata la formula del condhotel, un albergo che affitta anche appartamenti. Gli albergatori entrano nel mercato delle locazioni brevi